Colombia entra al top 10 mundial de países que más venden motos en el 2025; así se mueve el mercado que no frena

Colombia ya juega en las grandes ligas del mercado global de motocicletas. Con 988.033 unidades vendidas en lo corrido del año, el país se ubicó en el top 10 mundial, un hito que confirma la fuerza de un sector que crece sin pausa y que hoy es clave para la movilidad y el trabajo diario. Las cifras más recientes de la Andi y Fenalco, cruzadas con los datos consolidados de MotorCycles Data, muestran que Colombia ocupa la décima posición global en ventas. Un salto notable si se tiene en cuenta la competencia con gigantes asiáticos. India mantiene el liderazgo absoluto con 17,5 millones de motos vendidas a corte de octubre. Detrás aparecen China, con 9 millones de unidades hasta agosto, e Indonesia, con 4,9 millones a septiembre. Colombia, aun lejos de esas cifras, puede decir que supera en volumen a mercados tan tradicionales como Taiwán (705.703), Argentina (515.080), Italia (313.135) e incluso Estados Unidos (401.035). Puede leer más: En Colombia se venden 2,4 motos cada minuto

Ventas en noviembre 2025, un mes fuerte, aunque con señales de desaceleración

El informe de registros del RUNT para noviembre confirma el impulso del sector con 88.977 motocicletas nuevas matriculadas, un crecimiento de 25,13% frente al mismo mes de 2024. La industria, sin embargo, detecta una leve desaceleración en el último trimestre (septiembre-octubre-noviembre), con un descenso del -9,93% entre octubre y noviembre, explicado por factores estacionales y por restricciones de inventario propias de fin de año. Pese a eso, el balance anual sigue en terreno alto, entre enero y noviembre, las ventas acumulan un crecimiento del 35,42%.

Las motos, el vehículo esencial del día a día en Colombia

La Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco reconoce que la moto se ha convertido en un medio de transporte esencial, sobre todo en zonas donde garantiza acceso al trabajo, la educación y servicios básicos. Los departamentos con mayor registro en noviembre fueron Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca, con tres municipios encabezando el ranking: 1. Sabaneta (Antioquia): 6.504 matrículas (7,31%) 2. Funza (Cundinamarca): 5.899 (6,63%) 3. El Cerrito (Valle del Cauca): 4.141 (4,65%) Y las marcas que dominaron el mercado en noviembre fueron Bajaj, AKT y Suzuki, mientras que Hero fue la que más creció dentro del top 10, con un 109,46%. En el top 15, sobresalieron los crecimientos de Vento (132,64%), SYM (116,53%) y Fratelli (114,17%). Además, los 10 modelos más vendidos representaron el 36,25% del total y todos incorporan sistemas de frenado avanzado (ABS o CBS), una señal clave del mayor estándar de seguridad vial. Entérese: Ventas de motos en Colombia crecieron 42% en junio: Yamaha, Bajaj y AKT arrasan

Panorama internacional con dominio asiático y avance latinoamericano

En el tablero global no hay duda de quién manda. Asia es la cuna del mercado motociclista. India, China e Indonesia ocupan el podio. Pero América Latina aparece con fuerza. Brasil está en la sexta casilla mundial con 1,78 millones de unidades vendidas, seguido por México (séptimo) con 1,4 millones. Colombia cierra el top 10 global, consolidando su salto histórico en el mercado. Pedro Nel Quijano, presidente de Aconauto, explicó a La República que la regulación colombiana es un motor del crecimiento. “Colombia es uno de los 10 principales mercados mundiales de motocicletas. Todo parte de una regulación que promueve el ensamble, con una integración local del 20% y aranceles que protegen la producción nacional”, aseguró.

El parque de motos, Colombia ya supera a Estados Unidos