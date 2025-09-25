Triple podio para Colombia en la quinta jornada del Mundial de Paranatación

El mismo mantra de vida, de constancia y disciplina que ha llevado a Sara Vargas Blanco a los mejores podios del mundo, fue lo que la llevó finalmente a alcanzar medalla en el Mundial de Paranatación 2025 en Singapur. En la quinta jornada, Sarita finalmente alcanzó una más, y merecida, presea de bronce que había estado persiguiendo en las jornadas anteriores, pero que no había logrado hasta el momento. Junto a ella, Daniel Serrano y Nelson Crispin, también subieron al podio. Le contamos cómo le fue a los colombianos en la quinta jornada del Mundial.

Sara Vargas ya consiguió medalla en el Mundial de Paranatación 2025

Una vez sonó la chicharra en competencia, la furia de Sara Vargas Blanco era palpable en el cuarto carril. Durante la prueba, la pulga, como le dicen de cariño sus compañeros y entrenador, se peleó el segundo o tercer lugar en la prueba de 50 metros mariposa, categoría S7, como si su vida dependiera de ello. Y tal vez así es, porque para ella la natación lo es todo. Sarita terminó la prueba con medalla de bronce y con un tiempo de 35.21¨. Esta presea más que merecida suena a revancha para la colombiana, que en jornadas anteriores no había podido conseguir el podio. En la cuarta jornada, Sara consiguió el cuarto lugar de los 100 metros espalda S7 con un tiempo de 1:24.10, quedando a menos de un segundo del podio y a dos segundos del primer lugar.

Sin embargo, solo era cuestión de tiempo que Vargas diera el golpe, porque su disciplina no tiene límites y siempre logra lo que se propone, estar entre las mejores. Nacida en 2006 en la Mesa, Cundinamarca, Sara no podría ser ella misma sin estar sumergida en las piscinas. Comenzó a los 5 años y desde entonces no ha parado de ganar. Su racha de triunfos internacionales lo comenzó con apenas 11 años en Indianápolis, Estados Unidos, donde ganó tres oros: 50, 100 y 400 m. libres. Hoy suma más de 30 medallas, de las cuales la mayoría son doradas. En 2019, Sara ganó 4 medallas de oro y una de plata, a la vez que rompió cuatro récords, siendo elegida la mejor atleta de los Juegos.

La natación ha sido para ella el medio perfecto para convivir con la acondroplasia, que caracteriza a las personas que suelen tener brazos y piernas cortos, cabeza más grande de lo normal y tronco de tamaño promedio. Para Sara esto nunca ha sido un impedimento, y para la muestra están las múltiples veces en que ha sido campeona. Hoy nuevamente Sarita demuestra que, con disciplina y constancia, dos virtudes que le ha heredado a sus padres, todo es posible y se siente más que lista para seguir sumando medallas.

Daniel Serrano y Nelson Crispin repitieron podio en el Mundial de Paranatación

Daniel Serrano, quien ya alcanzó un oro en la jornada anterior, repitió podio esta vez con la plateada. En la prueba de 50 metros mariposa S7 con un tiempo de 29.36”, Daniel demostró que aún tiene mucho por dar y que su racha ganadora apenas comienza. En la primera posición quedó el ucraniano Andrii Trusov con un tiempo de 28.95¨ y el sudafricano Christian Sadie quedó tercero con un tiempo de 30.11¨.

Por otro lado, el experimentado medallista Nelson Crispin Corzo consiguió la tercera posición con un tiempo de 29.61″. En la jornada anterior, Crispin ya había alcanzado la plata en la prueba 100 metros libres con un tiempo de 1:05.20 y el bronce en los 200 metros combinados SM6.

Nelson Crispin es el colombiano con más medallas en competencia (3). FOTO: Tomada de redes sociales @Indersantander