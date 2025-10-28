Colombia venció de visitante a Ecuador y es líder de la Liga de Naciones Femenina

Colombia pasó a liderar la Liga de Naciones Femenina con seis puntos luego de vencer este martes, como visitante, a su similar de Ecuador.
En la segunda fecha del torneo clasificatorio sudamericano que entrega dos cupos directos y otros al repechaje para el Mundial de mayores que se celebrará en Brasil en 2027, el elenco tricolor, dirigido por Ángelo Marsiglia, se impuso 2-1 con anotación de Leicy Santos y Daniela Montoya.
El onceno tricolor, que venía de ganarle 4-1 a Perú en Medellín en la primera fecha de este eliminatorio, mostró superioridad desde el inicio del compromiso ante el anfitrión, que como visitante goleó en su debut 4-0 a Bolivia, en la ciudad de El Alto.
Al minuto 43, tras ganarle en velocidad luego de una buena asistencia de Linda Caicedo, Justine Cuadra derribó en su área a Ivonne Chacón y la juez del compromiso, la paraguaya Zulma Quiñónez, no dudó en pitar penalti a favor de las criollas. Santos cobró al palo izquierdo de la portera y no falló. Fue su tercer gol en el certamen, el segundo desde los once metros.