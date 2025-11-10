Colombia venció a Corea del Norte y ya está en 16avos de final del Mundial sub-17 en Catar

Colombia se clasificó este lunes a los 16avos de final de la Copa Mundo sub-17 de fútbol masculino que se celebra en Catar luego de imponerse a Corea del Norte por 2-0.

En medio del sin sabor que dejó el empate ante El Salvador 0-0 en la segunda fecha del Grupo G, equipo que había sido goleado 5-0 ante el elenco asiático en el debut, el seleccionador nacional, Freddy Hurtado, expresaba que seguirían fieles a su idea de juego, y que trabajarían para corregir errores para llenarse de confianza en el tema de finalización en ataque.

Lea: Colombia sub-17 se juega paso a 16avos en Mundial en Catar; hora y dónde ver este lunes el juego ante Corea

Palabras que quedaron evidenciadas con el buen juego mostrado frente a los coreanos, que se vieron sorprendidos ante la propuesta ofensiva del cuadro suramericano, que llegó a la última fecha de la fase de grupos en riesgo al ubicarse, con dos puntos, en la tercera posición de su zona, los mismos que Alemania.