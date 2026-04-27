Colombia y Venezuela reactivan conexión energética con un acuerdo por US$3,48 millones

El Gobierno Nacional, a través del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE), suscribió un acuerdo transaccional con la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) de Venezuela.
El trato fue firmado en Caracas y establece un mecanismo de cierre y conciliación de obligaciones contractuales por un valor total de US$3,48 millones. Con ello, ambas partes buscan superar compromisos históricos pendientes y reforzar la confianza institucional para avanzar en una agenda conjunta de cooperación energética.
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