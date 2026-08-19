‘Colombia: Voces por la Vida’: 23 artistas se unen en Bogotá para ayudar a los afectados por el terremoto; así puede donar y obtener una entrada

El próximo domingo 23 de agosto, el Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá será escenario de “Colombia: Voces por la Vida”, una iniciativa impulsada por Vive Claro Distrito Cultural con la participación de artistas, empresas y actores de la industria del entretenimiento para recaudar recursos destinados a las personas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto en Colombia. El evento contará con 23 artistas, tendrá una capacidad prevista de 40.000 asistentes y canalizará el dinero recibido hacia Presentes Corporación, organización que apoyará la reconstrucción de las zonas afectadas.

‘Colombia: Voces por la Vida’ ya ha recaudado más de $3.500 millones para los damnificados

La organización informó que hasta el momento se han recaudado más de 3.500 millones de pesos colombianos, equivalentes a unos 1,1 millones de dólares, mediante más de 21.000 donaciones. Los recursos serán entregados en su totalidad a Presentes Corporación, que trabajará en la reconstrucción de viviendas e infraestructura afectadas por desastres naturales, con un comité encargado de la ejecución y el seguimiento. Luz Ángela Castro, directora general de Ocesa Colombia, una de las empresas vinculadas a la organización del evento, explicó el objetivo de la jornada: “Nuestro objetivo es unir nuestras voces, nuestras manos y nuestro saber hacer para recaudar fondos y reconstruir las casas de los colombianos que vieron afectadas sus condiciones de vida el pasado 10 de agosto en el terremoto”, expresó. El concierto contará con la participación de empresas y organizaciones del sector del entretenimiento que aportan infraestructura, equipos, plataformas y capacidades de comunicación. Entre las entidades vinculadas a la iniciativa se encuentran A&C, Canal RCN, Candela, CMN, Diario La República, Diomar García Eventos, Línea Estratégica Latam, MegaLive, MOVE Concerts, OCESA Colombia, Páramo Presenta, RCN Radio, Stage Eventos y Producciones, Touring The World, Vibra, Vibras Lab, Villalón Group y Vive Claro Distrito Cultural, a las que se suma la Fundación Con Cora, de Karol G.

¿Qué artistas estarán en ‘Colombia: Voces por la Vida’?

La programación anunciada reúne a 23 artistas nacionales e internacionales: Andrés Cepeda, Beéle, Bonka, ChocQuibTown, Daniel Habif, Draco Rosa, Eladio Carrión, Galy Galiano, Grupo Niche, Hamilton, Juan Duque, Juliana, Laura Pérez, Maisak, Manú, Manuel Medrano, Miguel Bosé, Nanpa Básico, Pedro Capó, Sebastián Yatra, Silvestre Dangond y Timo, además de Karol G, quien tendrá una participación especial vía livestream. La participación de Karol G se realizará mediante transmisión en línea y estará vinculada con el trabajo de su fundación Con Cora.

Cómo ingresar al concierto y realizar una donación

Las personas interesadas pueden contribuir a la iniciativa a través de Ticketmaster Colombia. Los aportes comienzan en $100.000 COP, aunque el valor puede variar según la ubicación asignada. La organización explicó que la contribución no corresponde a la compra convencional de una entrada, sino a una donación que permite recibir acceso al evento. “En este momento no se han cerrado las compras de tiquetes (boletos), y tenemos espacio disponible para que la gente siga donando y redimiendo una entrada para el concierto”, expresó la organización. Sobre el mecanismo de acceso, la organizadora señaló: “No están comprando una boleta, sino que están donando su participación para ver un concierto”. Quienes no puedan asistir a Bogotá también tienen alternativas para contribuir: -Todos pueden realizar donaciones a partir de $100.000 COP a Presentes Corporación a través de Ticketmaster.co. Las personas que hagan el aporte recibirán entradas para asistir al ‘Colombia: Voces por la Vida’ el próximo 23 de agosto en el Vive Claro Distrito Cultural. -Es posible sumarse a la causa, así no asista al evento. Cada aporte está destinado a respaldar a las familias y comunidades afectadas por el terremoto. -Empresas y organizaciones también pueden ser parte de la causa. Para conocer cómo hacer aportes empresariales, se puede escribir al correo info@vocesporlavida.com. -Cada donación, sin importar de qué parte de Colombia o del mundo venga, será canalizada hacia el propósito establecido por la organización para acompañar a las comunidades afectadas y contribuir a la reconstrucción. Las personas que quieran contribuir podrán hacerlo mediante los canales habilitados por la organización, tanto para asistir al concierto como para realizar una donación sin acudir al evento. Los recursos serán destinados a Presentes Corporación para apoyar las labores de reconstrucción en las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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