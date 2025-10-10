Ospina, James y Lucho, lideran la titular de Colombia para el duelo ante México, este sábado en Estados Unidos

La Selección Colombia se mide este sábado a México en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, a las 8:00 de la noche, uno de los dos juegos de preparación que el equipo que dirige Néstor Lorenzo tiene este mes en territorio norteamericano como preparación para el Mundial de 22026.
Para el duelo de este sábado, el técnico Lorenzo confirmó tres nombres de los once que serán titulares, aduciendo que no revela la nómina completa hasta que no lo hable con los jugadores, pero, ante la insistencia confirmó a David Ospina, James Rodríguez y Luis Díaz, en la titular.