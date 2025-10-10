x

Ospina, James y Lucho, lideran la titular de Colombia para el duelo ante México, este sábado en Estados Unidos

David Ospina, James Rodríguez y Luis Díaz lideran la titular de Colombia ante México en Texas. Descubre cómo se prepara el equipo de Néstor Lorenzo rumbo al Mundial 2026.

    El arquero antioqueño David Ospina será el encargado del arco nacional para el duelo ante México este sábado. FOTO CAMILO SUÁREZ
Luz Élida Molina Marín
hace 51 minutos
bookmark

La Selección Colombia se mide este sábado a México en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, a las 8:00 de la noche, uno de los dos juegos de preparación que el equipo que dirige Néstor Lorenzo tiene este mes en territorio norteamericano como preparación para el Mundial de 22026.

Le puede interesar: “Hablé con él y le expliqué”: Néstor Lorenzo aclaró por qué no convocó a Jhon Arias y otros referentes para amistosos en EE. UU.

Para el duelo de este sábado, el técnico Lorenzo confirmó tres nombres de los once que serán titulares, aduciendo que no revela la nómina completa hasta que no lo hable con los jugadores, pero, ante la insistencia confirmó a David Ospina, James Rodríguez y Luis Díaz, en la titular.

Frente a esto, Colombia formaría entonces con David Ospina; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, James Rodríguez ; Luis Díaz, Juan Hernández, Luis Suárez.

El del sábado será el primer amistoso de Colombia, tras alcanzar la clasificación al Mundial de 2026, de los cuatro que tiene programados para octubre y noviembre de 2025.

Sobre estos duelos el entrenador argentino mencionó que son importantes no solo para consolidar el grupo, y ver caras nuevas, o caras conocidas que vuelven, quienes deben aprovechar la oportunidad con miras a ser parte de los 26 que serán seleccionados para el Mundial.

Lorenzo, ratificó nuevamente, que la ausencia de jugadores como Jhon Córdoba, prefirieron dejarlo en su club, debido a lo agotador que es el viaje para jugar con Colombia. “Jhon debe tomar un carro seis horas, luego viajar a Europa y luego a Colombia o a la sede de los partidos, con una diferencia horaria de 8 horas, todas esas cosas son desgastantes y por eso preferimos no traerlo en este momento”.

De igual forma, Lorenzo mencionó sobre Kevin Serna, el único debutante que “Kevin nos puede dar variantes en ataque, es inteligente y ojalá que pueda sumar minutos y aprovechar la oportunidad”.

Siga leyendo: ¡Revelada la pelota del Mundial 2026! Así es la espectacular Adidas Trionda que hará historia

Preguntas sobre la nota:

¿Quiénes lideran la titular de Colombia ante México?
David Ospina, James Rodríguez y Luis Díaz encabezan el once inicial de Néstor Lorenzo.
¿Qué jugadores no fueron convocados por Colombia?
Jhon Córdoba fue reservado para evitar desgaste físico, según explicó el entrenador.
¿Quién es Kevin Serna y por qué es novedad?
Serna es un atacante que debuta con la Selección; Lorenzo espera probar su capacidad ofensiva.
