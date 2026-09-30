Así le ha ido a Colombia en el Sports Illustrated Stadium, New Jersey; es su fortín

Este viernes, cuando el balón ruede en el Sports Illustrated Stadium, New Jersey de Estados Unidos, la nueva sangre de la Selección Colombia que dirige Néstor Lorenzo tendrá un reto enorme, y no se trata del rival, sino de mantener y ampliar el buen registro de resultados que tiene la tricolor en ese escenario.

Sin figuras como Luis Díaz, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero o Camilo Vargas, por mencionar algunos de los referentes, Colombia saltará al campo del Sports Illustrated Stadium, New Jersey en busca de un triunfo, ante Paraguay, la selección que dirige Gustavo Alfaro.

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Cuando ruede la pelota, la tricolor cargará en su historia 16 años de invicto en ese escenario, algo que la nueva sangre de la Selección tendrá que hacer respetar ante un rival que, seguro, no le hará fáciles las cosas.

Según datos de Claro Sports, desde 2010, cuando jugó su primer amistoso en el antiguo Red Bell Arena, que alberga capacidad para 25.000 aficionados, Colombia completa 16 años de invicto, desde que jugó su primer compromiso allí. En el historial aparecen siete victorias y dos empates en ese escenario. El más reciente es el disputado en 2025 ante Canadá, donde no hubo goles.

La historia arrancó en 2010 con el triunfo Colombia 1 - Ecuador 0, resultado que repitió en 2019, y también tiene duelos ante Honduras (2-0), El Salvador (3-0), Costa Rica (3-1), Guatemala (4-1) y los empates 1-1 ante Perú y 0-0 contra Canadá.

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Además de cuidar ese registro, en la nueva era de Néstor Lorenzo con la Selección será un momento para que el entrenador argentino siga aumentando sus cifras positivas en partidos amistosos, esta vez, en su segundo periodo orientado al equipo nacional.

Por amistosos, Lorenzo suma con Colombia 23 partidos disputados, con 17 victorias, 4 empates y solo 2 derrotas; mientras que a nivel global ajusta 52 partidos con 31 triunfos, 14 empates y solo siete derrotas para un rendimiento del 68.59%, con 94 goles marcados y 41 recibidos.

Colombia ahora inició un nuevo ciclo para preparar el equipo que disputará, entre otros, la Copa América 2028 y la Eliminatoria Sudamericana al Mundial de 2030.

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Luego del partido ante Paraguay a los cafeteros les restará otro duelo amistoso, esta vez, el martes 6 de octubre ante Perú en el Nu Stadium de Miami, también en Estados Unidos.

Colombia ya disputó un amistoso, lo hizo ante México con resultado de un empate 1-1 con tanto de Luis Javier Suárez.

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