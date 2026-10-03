“Hay cosas para destacar, aunque el equipo no jugó bien”: Néstor Lorenzo pide paciencia con la Selección

La Selección Colombia acumuló, contra Paraguay, su tercer partido consecutivo sin ganar. La victoria más recientes del seleccionado criollo se remonta al 3 de julio pasado, cuando se impuso 1-0 a Ghana en los 32avos de final del Mundial de Norteamérica. Después de eso, el elenco criollo, dirigido por Néstor Lorenzo, sumó dos empates (Suiza y México) y la derrota ante el seleccionado guaraní del viernes en Nueva Jersey. Este fue el segundo duelo del nuevo proyecto deportivo, que tiene como objetivo clasificar al Mundial de 2030 y ser protagonistas en la Copa América de 2028.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre el partido?

El equipo que convocó Néstor Lorenzo para la fecha Fifa de septiembre y octubre, tiene una mezcla entre futbolistas experimentados y jugadores jóvenes. Algunos de ellos vieron minutos contra Paraguay, en un encuentro donde Colombia probó un módulo con el que no jugaba desde hace tres años: línea de tres defensas.

La última vez que se usó fue en un duelo de eliminatorias contra Ecuador en Quito. Sobre esa “innovación”, el seleccionador nacional indicó: “Teníamos ganas de probar otro sistema. Lo que pasa es que nos costó aceitar la salida. Nos dejamos presionar, cometimos muchos errores en ese aspecto”. Lorenzo, quien extendió su contrato con el equipo nacional hasta que finalicen las clasificatorias al próximo Mundial, aseguró que, aunque el resultado no favoreció a Colombia, quedó contento con algunos aspectos que vio en el juego.

“Hay cosas buenas para destacar, más allá de que el equipo no jugó bien. Hubo cosas para destacar. Las chances que tuvieron ellos las dimos nosotros con errores. Hubo equivocaciones que hicieron que Paraguay tuviera un chances y no solo de futbolistas jóvenes, sino de jugadores con experiencia”, aseguró.

Lorenzo, quien se mostró crítico con el rendimiento de algunos de sus futbolistas, agregó que este es un equipo en construcción y que no se debe juzgar el rendimiento de la Selección de cara al proceso que viene solo con estos partidos, pues no están futbolistas que son fijos e importantes en la estructura del equipo nacional como Luis Díaz, Jéfferson Lerma y Camilo Vargas.

Entre tanto, hubo varios futbolistas que tuvieron, contra Paraguay, un rendimiento que le gustó al entrenador nacional. “Kevin (Andrade) entró bien. Entró nervioso, pero luego empezó a hacerlo bien. Estoy conforme porque fue su primer partido. Yáser también jugó bien. Hubo momento en que no tomó buenas decisiones, pero nos gustó cómo jugó. Rengifo, por su parte, es un buen jugador y recién inicia el proceso con nosotros”, concluyó el técnico Lorenzo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas