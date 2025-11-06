x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Colombia sale por su primer triunfo en el Mundial Sub-17 en Catar: El Salvador será su rival este viernes

La Selección Colombia viene de igualar contra el último campeón mundial de la categoría. El juego de este viernes comienza a partir de las 7:30 de la mañana.

  • Santiago Londoño espera ser protagonista en la zona de ataque de Colombia ante El Salvador. FOTO @FCF
    Santiago Londoño espera ser protagonista en la zona de ataque de Colombia ante El Salvador. FOTO @FCF
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
bookmark

En los rostros de los jugadores de la Selección Colombia que disputan el Mundial sub-17 de fútbol en Catar se evidencia optimismo. Así se notó en uno de sus últimos entrenamientos de cara a su segundo partido en el certamen, el cual será este viernes, a partir de las 7:30 de la mañana en el campo del Aspire Zone Rayan, ante El Salvador.

Tras dejar atrás la tensión que supone un debut en esta clase de torneos, y en el que igualaron 1-1 contra Alemania, último campeón en Indonesia-2023, y después de empezar perdiendo cuando tan solo iban 15 segundos de juego, los pupilos del seleccionador nacional Freddy Hurtado buscarán la primera victoria en el torneo ante un rival que viene de caer 5-0, en su estreno, contra Corea del Norte, líder del Grupo G.

En el complejo deportivo Al-Thumama, los 21 representantes tuvieron jornadas de recuperación y ajuste de cargas, optimizando el rendimiento físico después del exigente compromiso ante los germanos, como lo reseñó la Federación en su página web.

Lea: Colombia quiere hacer historia en el Mundial sub-17 de Qatar 2025, ¿quiénes son las figuras y cuándo debuta?

Hurtado valoró el ímpetu de sus dirigidos para reponerse pronto del gol tempranero ante Alemania, rival que luego sufrió para controlar la reacción del cuadro sudamericano.

“Se valora mucho lo hecho contra Alemania. Ahora pensamos en el siguiente rival y esperamos ganar. La idea es poner el balón al piso, encontrar nuestros extremos que son rápidos, tenemos cómo competir”, indicó Hurtado, quien añadió que cuenta con todo su grupo a disposición para enfrentar al equipo centroamericano.

Por su parte, Juan José Cataño, autor de la anotación tricolor en el primer juego, resaltó la unión que se siente en el grupo. “Somos una familia, por eso supimos sobreponerlos a lo ocurrido contra Alemania”, comentó el joven mediocampista antioqueño, que nació el 21 de mayo de 2008 en Yolombó, Antioquia, y quien hace parte de la cantera del Envigado F.C.

El partido entre Colombia y El Salvador será el primero entre estas selecciones. Por el cuadro centroamericano se destaca el creativo Anthony Umanzor, quien pertenece al York United de Canadá. Además de Cataño, en el cuadro criollo también sobresalen en zona de ataque Santiago Londoño y Cristián Flórez

Colombia disputa su séptimo Mundial de la categoría y busca mejorar su actuación en Filandia-2003 y Nigeria-2009, cuando terminó en la cuarta posición. En su último Mundial, en India-2017, llegó hasta octavos de final.

El juego entre criollos y salvadoreños se podrá ver a través de @GolCaracol, Ditu y @CanalRCN. Entre tanto, Corea y Alemania rivalizará este viernes desde las 8:00 a.m.

Siga leyendo: Inspirada en el realismo mágico y en las mariposas amarillas: así es la nueva camiseta de Colombia para el Mundial 2026

Preguntas sobre la nota:

¿A qué hora juega Colombia vs. El Salvador el Mundial Sub-17?
El partido entre Colombia y El Salvador, por la segunda fecha del Grupo G, se jugará este viernes 7 de noviembre a las 7:30 de la mañana (hora colombiana) en el Aspire Zone Rayan de Catar.
¿Dónde ver en vivo el partido Colombia vs. El Salvador Sub-17?
La transmisión en vivo estará disponible en Colombia a través de los canales de televisión abierta y por cable Gol Caracol, Ditu y Canal RCN. También se puede seguir el minuto a minuto en plataformas digitales.
¿Cómo va la tabla de posiciones del Grupo G del Mundial Sub-17?
Tras la primera fecha, Corea del Norte lidera con 3 puntos (DG +5) después de golear 5-0 a El Salvador. Colombia y Alemania tienen 1 punto cada uno (DG 0), y El Salvador tiene 0 puntos.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida