Colombia sale por su primer triunfo en el Mundial Sub-17 en Catar: El Salvador será su rival este viernes

En los rostros de los jugadores de la Selección Colombia que disputan el Mundial sub-17 de fútbol en Catar se evidencia optimismo. Así se notó en uno de sus últimos entrenamientos de cara a su segundo partido en el certamen, el cual será este viernes, a partir de las 7:30 de la mañana en el campo del Aspire Zone Rayan, ante El Salvador.

Tras dejar atrás la tensión que supone un debut en esta clase de torneos, y en el que igualaron 1-1 contra Alemania, último campeón en Indonesia-2023, y después de empezar perdiendo cuando tan solo iban 15 segundos de juego, los pupilos del seleccionador nacional Freddy Hurtado buscarán la primera victoria en el torneo ante un rival que viene de caer 5-0, en su estreno, contra Corea del Norte, líder del Grupo G.

En el complejo deportivo Al-Thumama, los 21 representantes tuvieron jornadas de recuperación y ajuste de cargas, optimizando el rendimiento físico después del exigente compromiso ante los germanos, como lo reseñó la Federación en su página web.

Hurtado valoró el ímpetu de sus dirigidos para reponerse pronto del gol tempranero ante Alemania, rival que luego sufrió para controlar la reacción del cuadro sudamericano.

“Se valora mucho lo hecho contra Alemania. Ahora pensamos en el siguiente rival y esperamos ganar. La idea es poner el balón al piso, encontrar nuestros extremos que son rápidos, tenemos cómo competir”, indicó Hurtado, quien añadió que cuenta con todo su grupo a disposición para enfrentar al equipo centroamericano.