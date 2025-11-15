Colombia, posible rival de Croacia previo al Mundial de 2026 en Norteamérica

Finalista en Rusia 2018 y tercera en Catar 2022, Croacia no faltará en el Mundial de Norteamérica 2026, una vez más liderada por Luka Modric, tras ganar el viernes a Islas Feroe (3-1), mientras que Alemania y Países Bajos dejaron prácticamente sellado su billete al torneo. Tras su clasificación a la máxima cita del fútbol, el técnico de Croacia, el bosniocroata Zlatko Dalić, señaló confirmó que Colombia sería el próximo de la Selección Colombia en la fecha Fifa de amistosos, en marzo de 2026. “El plan es jugar contra Brasil y Colombia, en Orlando y Nueva York. Si nos toca Brasil en el grupo, probablemente no jugaremos un amistoso contra ellos. Pero espero que sean Brasil y Colombia”, señaló Dalic en rueda de prensa. El partido se jugaría en marzo.

El quinto de Modric

Los croatas, primeros del Grupo L con cuatro puntos de ventaja sobre la República Checa, ya no pueden ser alcanzados antes de la última jornada de las eliminatorias europeas, este lunes. Croacia se unió a Inglaterra y Francia en el grupo de clasificados europeos. La derrota de Islas Feroe, tercera con 12 puntos, otorga una plaza de repesca a la República Checa (13), que aún tiene un partido por jugar contra el modesto equipo de Gibraltar el lunes. Lea: Se acaban las pruebas: ante Nueva Zelanda empieza a perfilarse la Selección que Lorenzo llevará al Mundial En Rijeka, los croatas se vieron sorprendidos en el primer cuarto de hora de juego por un gol de Geza Turi (16’). Pero el defensa del Manchester City Josko Gvardiol igualó rápidamente (23’) antes de que Petar Musa (57’) y Nikola Vlasic (70’), quien había entrado en lugar de Modric ocho minutos antes, ampliaran la ventaja.

“Hemos logrado el objetivo con un partido de antelación... Podemos decir con orgullo que nos hemos clasificado. Ahora jugamos en Montenegro con el objetivo de prepararnos para lo que nos espera el próximo año”, dijo Gvardiol. Desde su independencia de la Federación de Yugoslavia en 1991, Croacia ha participado en seis fases finales de la Copa del Mundo: fue finalista en 2018, derrotada por Francia, y semifinalista en 1998 (también derrotada por Francia, que sería campeona) y en 2022 (cayó ante Argentina, que se coronaría vencedora). Modric, el capitán croata de 40 años y con 193 partidos, participará en su quinto Mundial (2006, 2014, 2018 y 2022 antes).

No diga gol, diga Woltemade

Gracias a un doblete de su jugador del momento, Nick Woltemade, Alemania consiguió una valiosa y trabajada victoria en Luxemburgo (2-0), con la que queda a un punto de clasificarse al Mundial. Con 12 unidades en la tabla, la tetracampeona mantiene el primer lugar del grupo empatada con Eslovaquia, pero por delante en la diferencia de goles general (+7 contra +4), que logró una victoria en casa contra Irlanda (1-0) en el tiempo añadido. Los compañeros de Jonathan Tah, capitán por una noche en ausencia de Joshua Kimmich, podrán conformarse con un empate el lunes en Leipzig contra Eslovaquia para asegurar su billete a América del Norte (Canadá, Estados Unidos y México) el próximo año (11 de junio-19 de julio). Dominados y presionados en la primera mitad por el modesto equipo local, los jugadores dirigidos por Julian Nagelsmann marcaron la diferencia en la segunda mitad gracias a Nick Woltemade, su hombre providencial, autor de un doblete (49’ y 69’). “No estuvimos bien en la primera mitad, movimos el balón demasiado hacia situaciones en las que nos poníamos bajo presión a nosotros mismos. Lo hicimos mejor en la segunda, sé que no fue un partido bonito, pero empujamos fuerte y nos llevamos los tres puntos”, analizó Woltemade. El delantero del Newcastle ya había sido decisivo en el último partido de clasificación de la Mannschaft para el Mundial, hace un mes en Belfast contra Irlanda del Norte (1-0), al marcar su primer gol con la selección.

Un empate que sabe a gloria