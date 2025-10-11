Colombianas detenidas por Israel regresaron al país: gobierno denunció presuntas amenazas a sus familias

Manuela Bedoya y Luna Barreto, las activistas colombianas retenidas por fuerzas israelíes tras participar en la Flotilla Global Sumud, regresaron al país junto al presidente Gustavo Petro, quien las trajo de vuelta tras su gira en Bruselas.
El reencuentro, lejos de ser un simple trámite diplomático, destacó la “postura” del Gobierno colombiano frente a las acciones solidarias internacionales, según informaron en un comunicado del Dapre en la mañana de este sábado 11 de octubre.
