Colombianos al servicio de Rusia, la trama detrás del reclutamiento para sabotajes en Europa

El 6 de julio de 2025, en la terminal de transporte de Barranquilla, agentes de Interpol capturaron a un joven colombiano de 22 años que había llegado desde Soledad, Atlántico. La operación parecía rutinaria, pero detrás de esa detención hay una historia que conecta a América Latina con los servicios secretos de Rusia.
El ciudadano fue requerido por las autoridades de Lituania, que lo señalan de integrar una red de sabotaje con vínculos en la inteligencia rusa. Los cargos son graves y apuntan a la creación y participación en un grupo terrorista, además de la planeación y apoyo de un intento de atentado.