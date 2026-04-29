Colombianos pisan fuerte en mercado inmobiliario de EE. UU.: ya están en top-10 de compradores extranjeros

Los colombianos ya no solo están mirando opciones de inversión en el exterior: están jugando en las grandes ligas. Según el más reciente informe de la National Association of Realtors, Colombia logró entrar al top 10 de compradores de vivienda en Estados Unidos, con una participación del 3% dentro del mercado internacional. El dato cobra más peso cuando se mira el tamaño del negocio. Entre abril de 2024 y marzo de 2025, compradores extranjeros adquirieron 78.100 propiedades residenciales en ese país, por un total de US$56.000 millones. En ese escenario, Colombia aparece junto a potencias como China, Canadá, México e India. Le puede interesar: 41% tiene casa propia y crecen los hogares de una sola persona en Antioquia, así viven los paisas según el Dane

Más que interés: inversión real

La presencia colombiana no es simbólica. En términos prácticos, implica una inversión estimada cercana a los US$1.680 millones, lo que evidencia un flujo relevante de capital hacia activos inmobiliarios fuera del país. Y no es un mercado para cualquiera. El precio medio pagado por compradores extranjeros fue de US$494.400, mientras que el promedio alcanzó los US$719.000. Además, casi la mitad de las operaciones (47%) se realizaron de contado, lo que confirma que se trata de inversionistas con alta capacidad financiera.

Un mercado exigente, pero activo

A pesar de los altos costos y tasas elevadas, el mercado inmobiliario estadounidense mantiene dinamismo. De acuerdo con la National Association of Realtors, en marzo de 2026 las ventas anualizadas de vivienda usada se ubicaron en 3,98 millones de unidades. El precio mediano se situó en US$408.800, con un inventario de 1,36 millones de viviendas, equivalente a 4,1 meses de oferta, lo que refleja un mercado aún competitivo. En paralelo, la Freddie Mac reportó que la tasa hipotecaria fija a 30 años alcanzó el 6,30% a mediados de abril, manteniendo el financiamiento en niveles altos. Lea más: Colombianos viven cada vez más solos: 1 de cada 5 hogares ya es unipersonal

Nuevas formas de entrar: inversión fraccionada

Ante eso, el interés colombiano no ha desaparecido, sino que ha evolucionado. Una de las tendencias más relevantes es la inversión fraccionada en vivienda, que permite participar sin necesidad de comprar un inmueble completo. Plataformas como Simpl Homes están impulsando este modelo, en el que los inversionistas acceden a proyectos a través de estructuras societarias, reduciendo las barreras de entrada. “El hecho de que 47% de las compras de extranjeros se haga de contado confirma que este sigue siendo un mercado con barreras de entrada altas. La inversión por fracciones no borra esa realidad, pero sí permite que más personas participen sin tener que comprar un inmueble completo”, señaló Mathias Llano-White, CEO y cofundador de la compañía.

No todo es rentabilidad: los riesgos que pocos ven

El crecimiento de este fenómeno también trae advertencias. Expertos señalan que uno de los errores más comunes es enfocarse únicamente en la rentabilidad bruta. “El inversionista primerizo suele fijarse en el ingreso esperado sin considerar impuestos, seguros, administración y reservas”, advierte el analista del sector. Además, el comportamiento del mercado no es homogéneo. Mientras la Federal Housing Finance Agency reportó un crecimiento de precios del 1,8 % anual, estados como Florida registraron caídas de hasta -2,7%, lo que demuestra que cada región tiene su propia dinámica. Conozca también: ¿Cómo reducir los intereses del crédito que debe pagar para comprar una vivienda?

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