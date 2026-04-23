Colombianos deportados al Congo: Cómo el asilo en EE. UU. terminó en traslado a terceros países

Un grupo de migrantes colombianos permanece en la República Democrática del Congo tras ser deportados desde Estados Unidos, en un caso que evidencia los alcances —y límites— de las figuras de protección migratoria y la creciente estrategia de enviar extranjeros a terceros países.
La situación, que involucra a ciudadanos de varios países latinoamericanos, pone en el centro el uso del asilo y sus derivaciones legales.
Los testimonios de colombianos como Jorge Cubillos y Carlos Rodelo permiten entender cómo opera este sistema. Ambos llegaron a Estados Unidos tras huir de amenazas y situaciones de violencia en Colombia, y solicitaron asilo como mecanismo de protección. Sin embargo, sus casos no culminaron con el reconocimiento pleno como refugiados.
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En lugar de ello, accedieron a figuras jurídicas más limitadas. Cubillos obtuvo el llamado withholding of removal (suspensión de deportación), mientras que Rodelo recibió protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT).
Estas medidas impiden que una persona sea devuelta a su país de origen cuando existe riesgo para su vida o integridad, pero no bloquean su traslado a un tercer país considerado seguro.