Estos colombianos están siendo más decisivos que Haaland, Mbappé y Messi en el Mundial de Clubes

Un tiro libre milimétrico que metió en la escuadra, una gambeta endiablada que hizo levantar al estadio, un misil desde fuera del área que estremeció las redes, y un cierre defensivo que salvó un gol cantado en el último minuto. Esas jugadas, propias de los grandes escenarios del fútbol mundial, no han tenido como protagonistas a nombres europeos ni sudamericanos tradicionales. En el Mundial de Clubes 2025, los focos apuntan a un grupo de futbolistas colombianos que están dejando una huella imborrable en el certamen y haciendo vibrar a todo un país.

No menos destacada ha sido la actuación de Richard Ríos, mediocampista del Palmeiras. Equilibrado, certero y con un instinto ganador que contagia a sus compañeros, Ríos ha dominado el mediocampo como pocos en este Mundial. Sus 13 duelos ganados por partido y un promedio de 8 remates a portería por encuentro lo colocan como uno de los hombres más influyentes del torneo. Para el técnico de Palmeiras, “Ríos es el motor del equipo. Si él funciona, todo el sistema se activa”.

En el norte del continente, Nelson Deossa se ha encargado de hacer magia con la camiseta del Monterrey. El exjugador de Atlético Nacional ha sorprendido con su capacidad de cambiar de ritmo, sus potentes remates y su visión de juego. Apodado ya como el hombre de los misiles, Deossa es el jugador con mayor fuerza de disparo registrada en el torneo. Su nombre empieza a aparecer con insistencia en las carpetas de clubes europeos, especialmente en Francia y Alemania.

Seguridad desde el fondo

Y si hablamos de seguridad defensiva, Stefan Medina ha dado cátedra con cada intervención. Con el Monterrey también clasificado a octavos, Medina lidera el ranking de rechazos del torneo y ha sido un muro infranqueable para los delanteros rivales. Su experiencia y lectura de juego son claves en la solidez del equipo mexicano.

No todos corren con la misma suerte

Aunque la presencia colombiana ha sido destacada, no todos los cafeteros han tenido un Mundial para recordar. Kevin Castaño y Miguel Borja, ambos con River Plate, quedaron eliminados tras perder ante el Inter y cerrar la fase de grupos en el tercer lugar. Borja, goleador en la liga argentina, no logró marcar diferencias en el certamen internacional, mientras que Castaño no pudo consolidarse como titular.

Otra historia distinta fue la de Jerson Lagos, joven talento del Auckland City de Nueva Zelanda. Su equipo quedó eliminado en la fase de grupos, pero logró un punto histórico al empatar con Boca Juniors, en un partido donde Lagos fue tendencia por su entrega y talento. En el conjunto argentino, Frank Fabra, aunque con pocos minutos, también hizo parte del duelo.