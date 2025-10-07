Billboard sacó la lista de los artistas latinos más relevantes del siglo XXI, ¿cuántos colombianos hay?

No había duda de que el número uno de este listado que construyó la revista Billboard era para Bad Bunny, en un ranking basado en el desempeño de los artistas en las listas Top Latin Albums y Hot Latin Songs desde enero del 2000 hasta diciembre del 2024.
“Que Bad Bunny esté en la cima del chart Top Latin Artists of the 21st Century es aún más impresionante si consideramos que no apareció en los rankings de Billboard hasta 2016. Sus logros entre 2000 y 2024: 14 éxitos No. 1 en la lista Hot Latin Songs y ocho en Top Latin Albums. Desde entonces, ha ampliado sus cifras a 16 y nueve No. 1s, respectivamente, además de un récord de 89 top 10 en Hot Latin Songs, más del doble que los subcampeones Enrique Iglesias y Luis Miguel (con 39 cada uno), desde que la lista comenzó en 1986”, escribieron.