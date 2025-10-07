Billboard sacó la lista de los artistas latinos más relevantes del siglo XXI, ¿cuántos colombianos hay?

No había duda de que el número uno de este listado que construyó la revista Billboard era para Bad Bunny, en un ranking basado en el desempeño de los artistas en las listas Top Latin Albums y Hot Latin Songs desde enero del 2000 hasta diciembre del 2024. “Que Bad Bunny esté en la cima del chart Top Latin Artists of the 21st Century es aún más impresionante si consideramos que no apareció en los rankings de Billboard hasta 2016. Sus logros entre 2000 y 2024: 14 éxitos No. 1 en la lista Hot Latin Songs y ocho en Top Latin Albums. Desde entonces, ha ampliado sus cifras a 16 y nueve No. 1s, respectivamente, además de un récord de 89 top 10 en Hot Latin Songs, más del doble que los subcampeones Enrique Iglesias y Luis Miguel (con 39 cada uno), desde que la lista comenzó en 1986”, escribieron.

Es que Benito, nombre de pila del conejo malo, también fue el artista No. 1 de todos los géneros de Billboard en 2022 y es el artista latino más destacado por quinto año consecutivo, desde 2020 hasta 2024. Y la revista se basa en su propio conteo, pero es innegable que Bad Bunny ha sido el artista latino mas relevante de los últimos años. Acaba de terminar una residencia de 31 conciertos en Puerto Rico generando ganancias a la isla y que su nombre resonara en el mundo entero. Puede leer: ¡Impresionante! La Residencia de Bad Bunny aportó 0,25% al PIB de Puerto Rico Su disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS, conquistó en menos de una semana las listas globales de Spotify y acaba de ser designado como el responsable del show de medio tiempo del próximo Super Bowl.

Los 10 primeros de la lista

Tras el número uno –indiscutible– de Bad Bunny la lista de los artistas latinos más importantes en lo que va de este siglo son Romeo Santos, en el lugar número 2 y Daddy Yankee en el tercero. Dominio boricua en la música latina. En el cuarto lugar está Enrique Iglesias y en el quinto Marco Antonio Solis. El primer colombiano en aparecer en la lista es J Balvin en el puesto seis, seguido de Shakira en el lugar número 7 y Juanes en el noveno. Lo que ha generado molestia en los fanáticos de Shakira que consideran que no debería estar en la séptima posición sino más arriba, incluso en el primer lugar. Pero recordemos que este listado se basa en en el desempeño de los artistas en las listas Top Latin Albums y Hot Latin Songs desde enero del 2000 hasta diciembre del 2024. Es un repaso a sus éxitos en ambos charts en 25 años. 1. Bad Bunny

2. Romeo Santos

3. Daddy Yankee

4. Enrique Iglesias

5. Marco Antonio Solis

6. J Balvin

7. Shakira

8. Aventura

9. Juanes

10. Ozuna

Más colombianos en el listado completo