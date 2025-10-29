¿Hay colombianos afectados por el huracán Melissa en Jamaica y Cuba? Esto dijeron las Embajadas

Tras el paso del violento y devastador huracán Melissa –en categoría 5– por Jamaica, el “día uno de recuperación” ha iniciado. Las autoridades, aunque le han pedido a la población que permanezca refugiada, ha comenzado a coger los destrozos y normalizar el fluido eléctrico y otros servicios en varios sectores de la isla que lo perdieron durante el paso del ciclón, cuyo ojo tocó tierra desde la 1:00 de la tarde (hora local) de este martes.
Pese al insistente llamado de las autoridades a la población para que se refugiara en los más de 800 lugares que se instalaron para soportar el paso del huracán de forma segura, menos de 150 fueron usados, pues solo unas 15.000 personas atendieron el llamado de ocupar dichos espacios. Al menos un millón y medio de personas estaba en situación de riesgo, casi la mitad de la población de Jamaica, que ronda los 2.800.000 habitantes.