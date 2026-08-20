Colombia pierde terreno en la Premier League: apenas dos jugadores arrancarán la temporada

La Premier League inicia este viernes 21 de agosto una nueva temporada y lo hará con una presencia colombiana reducida al mínimo. Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma serán los únicos jugadores de nuestro país que comenzarán la campaña, ambos con el Crystal Palace.
El panorama contrasta con lo ocurrido en la temporada 2024-25, que tuvo la mayor presencia de futbolistas colombianos en la historia reciente de la Premier League, con seis representantes. Además de Muñoz y Lerma, estuvieron Luis Díaz con Liverpool, Jhon Jader Durán con Aston Villa, Luis Sinisterra con Bournemouth y Yerson Mosquera con Wolverhampton.