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Colombia pierde terreno en la Premier League: apenas dos jugadores arrancarán la temporada

La Premier League 2026-27 comienza este viernes con apenas dos colombianos: Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma, ambos en el Crystal Palace. Una cifra muy inferior a los seis que compitieron en la temporada 2024-25.

  • Jéfferson Lerma y Daniel Muñoz, los únicos colombianos que arrancarán la temporada en la Premier League. FOTO GETTY
    Jéfferson Lerma y Daniel Muñoz, los únicos colombianos que arrancarán la temporada en la Premier League. FOTO GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 25 minutos
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La Premier League inicia este viernes 21 de agosto una nueva temporada y lo hará con una presencia colombiana reducida al mínimo. Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma serán los únicos jugadores de nuestro país que comenzarán la campaña, ambos con el Crystal Palace.

El panorama contrasta con lo ocurrido en la temporada 2024-25, que tuvo la mayor presencia de futbolistas colombianos en la historia reciente de la Premier League, con seis representantes. Además de Muñoz y Lerma, estuvieron Luis Díaz con Liverpool, Jhon Jader Durán con Aston Villa, Luis Sinisterra con Bournemouth y Yerson Mosquera con Wolverhampton.

Ahora, a falta de una semana para el cierre del mercado de fichajes en Europa, los movimientos de los colombianos hacia el fútbol inglés han sido escasos. El nombre de Richard Ríos aparece como la principal posibilidad, debido al supuesto interés del Newcastle por el mediocampista colombiano, aunque hasta el momento no existen avances concretos que permitan dar por hecho su llegada.

Lerma, una pieza importante para Glasner

Así las cosas, Muñoz y Lerma serán los encargados de representar a Colombia en el comienzo de la Premier League 2026-27. Los dos llegan después de una temporada especial con el Crystal Palace, club con el que conquistaron la Conference League.

Lerma, además, extendió su contrato con el conjunto londinense por dos años más. El mediocampista afrontará su cuarta temporada con el Palace y la novena en el fútbol inglés, una experiencia que lo ha convertido en uno de los colombianos con mayor recorrido en ese campeonato.

Aunque durante la pasada campaña tuvo una participación menor en cuanto a minutos, su capacidad para desempeñarse como mediocentro y también como defensor central lo mantuvo como una pieza importante para el técnico Oliver Glasner.

El colombiano cerró la temporada pasada con dos títulos, pues además de la Conference League, levantó la Community Shield con el Crystal Palace.

Muñoz, entre los rumores de salida

La situación de Daniel Muñoz es diferente. El lateral derecho podría comenzar la temporada con otro equipo, pues Everton, Tottenham Hotspur y Nottingham Forest han mostrado interés en contratarlo.

Muñoz ha sido titular indiscutido del Palace durante sus tres años en el club y su rendimiento lo convirtió en uno de los laterales más reconocidos de la Premier League.

Uno de los aspectos llamativos de la operación es que Oliver Glasner, su actual entrenador, también aparece como posible factor en su futuro, pues el austriaco es pretendido por Nottingham Forest.

Crystal Palace, entretanto, estaría dispuesto a escuchar ofertas cercanas a 25 millones de libras esterlinas por el colombiano.

Por ahora, Muñoz y Lerma aparecen como los únicos colombianos con presencia asegurada para el comienzo de la nueva Premier. El mercado todavía tiene algunos días por delante y una eventual transferencia de Ríos, o de otro jugador colombiano, podría modificar el panorama.

Arsenal abre la temporada

La Premier League 2026-27 comenzará este viernes 21 de agosto con el partido entre Arsenal, vigente campeón, y Coventry City, recién ascendido, en el Emirates Stadium.

El Crystal Palace, por su parte, tendrá su estreno el sábado 22 de agosto como visitante frente a Everton, precisamente uno de los clubes que estaría interesado en contratar a Daniel Muñoz.

De esta manera, mientras el campeonato inglés vuelve a escena con varias de las grandes figuras del fútbol mundial, Colombia tendrá inicialmente solo dos representantes, una cifra muy distante de los seis que tuvo en la temporada 2024-25.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos colombianos comenzarán la nueva temporada de la Premier League?
Solo dos: Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma, ambos jugadores del Crystal Palace.
¿Cuál fue la temporada con mayor presencia colombiana en la Premier?
La 2024-25, cuando seis colombianos disputaron el campeonato: Muñoz, Lerma, Luis Díaz, Jhon Jader Durán, Luis Sinisterra y Yerson Mosquera.
¿Qué puede pasar con Daniel Muñoz?
Su futuro está en duda, pues Everton, Tottenham y Nottingham Forest estarían interesados en ficharlo. Crystal Palace espera una oferta cercana a los 25 millones de libras.
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