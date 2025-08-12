Colombianos gastaron más plata de su bolsillo para salud en 2024: informe de Anif

El centro de estudios económicos Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) alertó que el gasto de bolsillo en salud continúa teniendo un crecimiento acelerado en Colombia. A su juicio, esa situación hace cada vez más difícil acceder a los servicios del sistema por medio de las entidades promotoras de salud (EPS).
Según el centro de estudios económicos, este gasto alcanzó $14,5 billones en 2024, con un crecimiento real del 1,3 % anual, lo que implica que los colombianos están asumiendo mayores costos directos en salud.