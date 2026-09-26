“Nadie nos dice dónde están”: esposa de exmilitar preso por el asesinato del presidente de Haití

Si los textos tuvieran sonido, para contar la historia de Milena Carmona sonaría “El muelle de San Blas”: la canción de una espera que parece no terminar. El 7 de julio de 2021, su esposo fue capturado, llevado preso, torturado y aislado. Desde entonces, ella lo espera.
Pasó cinco años en la celda de una correccional para menores porque no había a dónde más llevarlo. Las condiciones, dice ella, eran inhumanas. Esta semana supo, de manera extraoficial, que su esposo fue trasladado para ser juzgado en Estados Unidos. Él y otros colombianos señalados como responsables del magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse.
En diálogo con EL COLOMBIANO, Milena contó su versión de lo que pasó. No es la verdad absoluta, sino la de ellos: la de Milena y Jheyner Alberto Carmona Flórez, una pareja que soñaba con viajar por el mundo y que, en julio de 2021, vieron cómo sus vidas y sus planes se trastocaron por lo que ella llama una trampa.
Milena asegura que él es inocente, que fue convertido en un chivo expiatorio y que desde entonces ella ha tenido que esperar mientras intenta entender cómo la vida que habían imaginado juntos terminó convertida en una historia de cárcel, torturas e injusticia.