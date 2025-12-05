Atención colombianos en el exterior: así podrán cambiar su puesto de votación para las elecciones de 2026

El desplazamiento al consulado para inscribir o cambiar el puesto de votación será cosa del pasado para los colombianos que residen en el extranjero, siendo una votación sin fronteras para la democracia local. Le puede interesar: Bogotá tendrá dos días sin pico y placa: estas son las fechas anunciadas por el alcalde Galán La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció este viernes 5 de diciembre una herramienta virtual y gratuita que busca facilitar el ejercicio del derecho al voto para los connacionales de cara a las elecciones de 2026. Esta iniciativa elimina la obligatoriedad del trámite presencial inicial, lo que permitirá a los ciudadanos reducir costos y ahorrar tiempo, realizando el proceso desde cualquier lugar con conexión a internet.

El trámite deberá adelantarse desde un celular. La plataforma solo es accesible desde el exterior. FOTO: Cancillería

Hay poco más de un millón de habilitados y ahora con nueva opción

Según cifras de la Organización Internacional de Migraciones, cerca de 4.700.000 colombianos viven fuera del territorio nacional, de los cuales 1.096.000 están actualmente habilitados para sufragar, de acuerdo con lo informado por la Registraduría Nacional. La nueva herramienta, exclusiva para residentes colombianos en el exterior, está disponible en el sitio web oficial de la Registraduría o en el siguiente link dando clic aquí. El proceso de inscripción requerirá que el usuario ingrese sus datos personales, su dirección de residencia actual y el consulado donde desea votar. Una vez suministrada la información, se procederá a una verificación de identidad mediante biometría facial para garantizar completamente la seguridad y autenticidad de la persona que se registró.

Un trámite más fácil: el objetivo principal

Por su parte, el registrador nacional, Hernán Penagos, destacó el propósito de la herramienta con el fin de facilitarle el proceso a todas las personas que quieran ejercer su derecho al voto. “¿Qué buscamos? Que tantas colombianas y colombianos que están por fuera del territorio nacional les sea más fácil ejercer su derecho político desde cualquiera de los consulados que están en los diferentes países del globo”, expresó. Históricamente, los colombianos en el exterior debían acudir físicamente a los consulados tanto para la inscripción como, posteriormente, para la votación. El proceso de inscripción solo podrá hacerse en línea, pero la votación, por supuesto, continuará siendo presencial en los consulados.

Fechas y plazos clave de registro para el próximo ciclo electoral

Los connacionales que realicen este trámite virtual entre el 5 de diciembre y el 8 de enero podrán votar tanto para Congreso como para Presidencia. No obstante, quienes se inscriban desde el 8 de enero hasta el 31 de marzo solo podrán votar para la Presidencia. Es importante resaltar que la opción virtual no reemplaza la inscripción presencial, solo es una alternativa para agilizar el proceso, el cual cuenta con una mesa de ayuda ante posibles inconvenientes. De igual manera puede hacer todo presencial si lo desea. En las elecciones de 2022, cerca de 138.000 colombianos en el exterior votaron para la conformación del Congreso, y alrededor de 306.000 lo hicieron en las elecciones presidenciales (primera y segunda vuelta).