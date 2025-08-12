x

Comandante de las Fuerzas Militares ordenó reforzar la seguridad de los precandidatos presidenciales

Tras la muerte del senador y precandidato presidencial, el alto mando militar aseguró que esperan poder ejecutar una estrategia coordinada con la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional.

    Tras el asesinato de Miguel Uribe, la seguridad de los precandidatos presidenciales es un tema de vital importancia para la seguridad nacional. FOTO: Colprensa
El Colombiano
hace 42 minutos
bookmark

Con la vista puesta en las elecciones presidenciales y legislativas de 2026, la seguridad de los aspirantes o precandidatos presidenciales se ha convertido en una preocupación de primera importancia en Colombia.

Las quejas sobre una supuesta “limitada seguridad” han resonado en las diferentes esferas políticas, obligando a las autoridades a tomar medidas contundentes para blindar el proceso democrático hasta el próximo año.

Le puede interesar: Un video, un papel hallado en su ropa y más pistas claves en el caso del menor Harold Aroca, asesinado en Bogotá

La tensión alcanzó un punto crítico tras el atentado y reciente muerte del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, un hecho que encendió las alarmas y forzó a los altos mandos militares y de policía a replantear sus estrategias de protección.

En este contexto, el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, emitió una orden clara y directa: reforzar al máximo las medidas de seguridad para todos los precandidatos.

La instrucción no se limita a un anuncio, sino que establece una coordinación sin precedentes entre la Fuerza Pública y otras entidades, como la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según informó Caracol Radio, Cubides fue enfático en su directriz.

“He ordenado mantener la estrecha coordinación con la UNP y la Policía Nacional para prevenir amenazas a los candidatos, coacción o delitos electorales, integrándose activamente en los mecanismos de protección institucionales”, declaró el almirante.

Esta afirmación destacó una estrategia de supervisión constante y la integración de capacidades entre las distintas entidades de seguridad para poder cumplir el objetivo.

La meta, según él, es clara: garantizar la integridad de todos los participantes en la contienda, desde el candidato presidencial más visible hasta el aspirante a un cargo local en una zona remota del país.

También le puede interesar: “Si no conoce Bogotá, no puede saberlo”: Petro sobre declaración de Trump de que “es de los peores lugares en la Tierra”

