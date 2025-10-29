Cinco miembros del Clan del Golfo muertos en Antioquia, ¿primeros resultados de estrategia nacional?

Por lo menos cinco integrantes del Clan del Golfo habrían muerto en combates con el Ejército Nacional en el occidente de Antioquia, según informaron fuentes castrenses.

Los enfrentamientos se habrían dado luego de la orden dada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dentro de un consejo de seguridad que se hizo en el departamento, de intensificar la ofensiva operacional en contra de los grupos armados organizados que operan en esta parte del país.

En la operación efectuada en la zona rural, el municipio de Abriaqui habrían sido capturados también varios integrantes de la organización delincuencial, también autodenominada Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y se habría dado la incautación de material de guerra. También de acuerdo con las fuentes militares, las operaciones continúan en el área.

La cuenta de X del Ejército reporta que los enfrentamientos se están presentando en la vereda Potreros y que entre los elementos decomisados hay armas largas y cortas. Igualmente, los soldados habrían recuperado a un menor de edad que había sido reclutado por el Clan.