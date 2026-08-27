Un muerto dejó combates en el Oriente antiqueño: estaría relacionado con bus quemado en la vía La Unión-Sonsón

Luego de la quema de un bus en la vía La Unión-Sonsón el pasado viernes, tropas del Ejército empezaron en las labores para buscar a los responsables. Esto llevó a que se presentaran confrontaciones en la vereda La Madera, de La Unión, hecho que dejó una persona muerta y otra capturada. El detenido habría confesado que el ataque contra este vehículo lo habría perpetrado la banda El Mesa.

Según explicaron fuentes de la Cuarta Brigada del Ejército, se realizó un gran operativo contra la extorsión en esta parte del Oriente antioqueño, luego del hecho terrorista que iba a ser atribuido a la guerrilla del ELN, organización criminal que no tiene presencia en esta jurisdicción.

En medio del procedimiento, una persona terminó muerta y otra más resultó lesionada, quien debió ser trasladada a un centro asistencial de El Carmen de Viboral. “Esta persona habría confesado ser integrante de la banda El Mesa y aseguró que estaría detrás de la quema del bus en la vía La Unión-Sonsón”, informaron fuentes militares.

En medio de las investigaciones se pudo establecer que la quema de este bus estaría relacionada con temas de extorsiones por parte de este grupo delincuencial en contra de la empresa transportadora Sotransoda, la que cubre la ruta entre Medellín y Sonsón, Nariño y La Dorada (Caldas).

La quema de este bus se registró sobre las 7:00 de la noche del pasado viernes, luego de que el vehículo estuviera cubriendo la ruta entre Medellín y Sonsón. En el sector Altamira, de La Unión, una decena de hombres armados hicieron detener este bus intermunicipal e hicieron bajar a los 20 pasajeros que se dirigían hacia Sonsón.

Acto seguido, uno de los delincuentes tomó el volante del vehículo y lo atravesó en la mitad de esta vía y otro de inmediato le disparó a todas las llantas con las mismas armas de fuego que estaban intimidando a los viajeros.

Finalmente, uno de los delincuentes sacó un tarro de gasolina y se la comenzó a rociar al vehículo para luego, con un encendedor, prenderle fuego ante la mirada atenta del conductor y de todos los viajeros que veían cómo la violencia interrumpía su viaje.

No conformes con haber cometido el hecho con el bus intermunicipal, los delincuentes interceptaron un camión de estacas y le pintaron en su carpa las letras de este grupo armado, al tiempo que también lo dejaron atravesado en el corredor vial.

En un principio, se le atribuyó el ataque al ELN, puesto que no solo pintaron estos vehículos, sino que también lo hicieron con varios letreros en todo este corredor vial, situación que generó temor entre las autoridades en esta parte del departamento.

Sin embargo, los vínculos entre la banda El Mesa y el ELN no es del todo inexistente. Fuentes de inteligencia pudieron establecer que el grupo delincuencial bellanita tiene relación con el grupo guerrillero, principalmente porque El Mesa ha sido actor clave en la propaganda con panfletos y banderas en el Valle de Aburrá y el Oriente.

”Estas acciones hacen parte de la ofensiva contra este grupo delincuencial, que al parecer ha sido el responsable de generar temor e intimidación entre la población civil, a través de la instalación de banderas y grafitis alusivos al ELN”, indicaron desde el Ejército Nacional.

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