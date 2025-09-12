x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Abogados de comensales elevaron petición al MinTrabajo tras incidente en restaurante Andrés Carne de Res, ¿de qué se trata?

La firma de abogados encargada de representar a los comensales que sufrieron lesiones en el restaurante de la calle 82, en Bogotá, indicaron el estado de las conversaciones.

  • Comensales afectados por el accidente manifestaron por medio de su firma de abogados que las conversaciones han sido exitosas con el restaurante. FOTO: Cortesía
    Comensales afectados por el accidente manifestaron por medio de su firma de abogados que las conversaciones han sido exitosas con el restaurante. FOTO: Cortesía
  • Comensales piden al MinTrabo no poner en riesgo la sostenibilidad del restaurante. FOTO: Cortesía
    Comensales piden al MinTrabo no poner en riesgo la sostenibilidad del restaurante. FOTO: Cortesía
Diario La República
hace 51 minutos
bookmark

Medidas que tomó el restaurante Andrés DC tras accidente

Comensales piden al MinTrabo no poner en riesgo la sostenibilidad del restaurante. FOTO: Cortesía
Comensales piden al MinTrabo no poner en riesgo la sostenibilidad del restaurante. FOTO: Cortesía

La petición de la firma de abogados al MinTrabajo

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida