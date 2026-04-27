Comercio se enfría en el país: 66% de empresarios reporta ventas estancadas

El comercio en Colombia comienza a mostrar señales de desaceleración. Así lo advirtió la más reciente Bitácora Económica de Fenalco, que evidenció un menor dinamismo en marzo y en el balance del primer trimestre, en medio de un entorno marcado por el repunte inflacionario y la incertidumbre regulatoria. De acuerdo con Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, el informe refleja un cambio de tendencia. “La Bitácora de marzo evidencia el comienzo de una desaceleración en el comportamiento del comercio, así como el impacto de una inflación creciente hacia el futuro”, afirmó. El diagnóstico se sustenta en que el 66% de los empresarios reportó ventas iguales o inferiores frente al mismo periodo del año anterior, mientras que solo el 34% logró incrementarlas. Le puede interesar: Fenalco demanda decreto que crea “megasindicatos” sectoriales

Menor crecimiento y metas incumplidas

El enfriamiento también se refleja en cifras oficiales. La más reciente Encuesta de Comercio al por Menor del Dane mostró que, aunque las ventas siguen creciendo, lo hacen a un ritmo menor frente a marzo de 2025, cuando el sector registraba expansiones de dos dígitos. A esto se suma el bajo cumplimiento de metas: apenas el 15% de los empresarios alcanzó sus presupuestos en el primer trimestre, mientras que un 26% adicional no llegó ni siquiera al 80% de lo proyectado. En el caso de los centros comerciales, la menor afluencia de visitantes se convirtió en otra señal de la pérdida de impulso.

Pesimismo empresarial y freno a la inversión

Las perspectivas para los próximos meses tampoco son alentadoras. Solo el 30% de los empresarios cree que la economía mejorará en lo que resta del año, mientras que el 70% anticipa un deterioro. Según Fenalco, este ambiente está estrechamente ligado a la incertidumbre regulatoria. La constante aparición de anuncios y nuevas normas ha llevado a que muchas empresas congelen decisiones de inversión y operación, a la espera de mayor claridad sobre el rumbo económico. Lea más: Venta de motos en Colombia creció 40% en marzo; estas son las marcas más vendidas

Inflación presiona al comercio y a los hogares

El gremio también encendió alertas por el comportamiento de los precios. En marzo, la inflación mensual se ubicó en 0,78%, por encima de las expectativas del mercado, mientras que la variación anual pasó de 5,29% a 5,56%. Los mayores incrementos se registraron en alimentos, servicios públicos, salud, restaurantes y comunicaciones. En particular, el sector salud preocupa por su inflación anual de 7,87%, reflejo de presiones estructurales que impactan directamente el bolsillo de los hogares. Para Fenalco, este contexto respalda la postura del Banco de la República de mantener una política monetaria enfocada en controlar la inflación. “Cada punto adicional en el costo de vida erosiona el bienestar de millones de hogares y prolonga la cautela de quienes sostienen el tejido productivo”, advirtió Cabal. Conozca también: ¿Por qué todos están comprando carro? Créditos marcaron récord de $1,19 billones en enero

Un entorno cada vez más volátil