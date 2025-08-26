Cometa Diablo: descubren que su agua tiene la misma huella química que la de la Tierra

Un estudio publicado en Nature Astronomy reveló que la proporción de deuterio e hidrógeno (D/H) detectada en la coma del cometa 12P/Pons-Brooks coincide de manera sorprendente con la encontrada en los mares y océanos terrestres. Los resultados, obtenidos gracias al Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), en Chile, y al Telescopio Infrarrojo de la Nasa (IRTF), en Hawái, marcan un antes y un después en la comprensión científica del origen del agua en nuestro planeta.
El equipo, liderado por los astrofísicos Martin Cordiner y Stefanie Milam, logró medir con una precisión sin precedentes la presencia de agua ordinaria (H₂O) y agua pesada (HDO) en la nube de gas que rodea al núcleo del cometa. “Nuestros nuevos resultados proporcionan la evidencia más sólida hasta el momento de que al menos algunos cometas tipo Halley transportaron agua con la misma firma isotópica que la encontrada en la Tierra, lo que respalda la idea de que los cometas podrían haber ayudado a hacer habitable nuestro planeta”, explicó Cordiner.