Comfama realizará jornada de capacitación y mentorías de empleo gratuitas en Plazuela San Ignacio, Medellín

Este miércoles 13 de agosto, en el Claustro Comfama de la Plazuela San Ignacio, los buscadores de empleo tendrán una oportunidad para potenciar su perfil profesional gracias a un espacio de mentorías personalizadas con expertos en empleabilidad.
Estas sesiones brindarán herramientas para mejorar la hoja de vida, optimizar el perfil en plataformas como LinkedIn y conocer las competencias más demandadas por las empresas en la actualidad.
