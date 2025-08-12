Cómic Expo 3.0 reúne a 20 artistas de cinco países en Medellín

¿Cómo sería un cómic en el que Envigado fuera el escenario principal de una historia ambientada al mejor estilo japonés? Esa es la pregunta que responde El comité, obra del ilustrador paisa Jhonatan Bustamante, que hace parte de la exposición central de Cómic Expo 3.0, el evento que se llevará a cabo en el Parque Biblioteca de Belén hasta el 17 de agosto.
Esta iniciativa contará con una programación de seis días, en la que los asistentes podrán participar en charlas y talleres gratuitos sobre este arte, que ha dado origen a algunos de los personajes más reconocidos de la cultura popular, como Superman y Dragon Ball.
El espacio central de este evento es la exposición que reúne las obras de 20 artistas nacionales e internacionales. El trabajo de ilustradores de España, Venezuela, México, Argentina y Colombia hacen parte de la muestra, en la que se pueden ver cómics que, más allá de hablar sobre superhéroes y villanos, cuentan historias relacionadas con salud mental, relaciones amorosas y conflictos históricos y sociales.