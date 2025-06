Comisión de Acusación investigará al presidente Petro por las cartas y señalamientos de Álvaro Leyva

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara –juez natural del presidente Gustavo Petro– decidió abrir una nueva investigación contra el mandatario: esta vez a raíz las constantes cartas que ha hecho públicas el excanciller Álvaro Leyva.

Las ausencias recurrentes en su agenda y hasta problemas de drogadicción son solo algunos de los hechos que Leyva ha atribuido al presidente Petro y que ahora serán objeto de verificación por parte de esa célula legislativa.

La decisión de la Comisión ocurre justo después de que Wilson Ruiz, ministro de Justicia durante la administración de Iván Duque, interpuso una denuncia en la que pedía investigar las aparentes irregularidades que había cometido el jefe de Estado.

Con la apertura de este proceso, Leyva deberá rendir declaración sobre el contenido, el contexto y el propósito de haber hecho públicas las aparentes intimidades del presidente.

La apertura de la investigación fue firmada por los representantes Carlos Cuenca de Cambio Radical y Wadith Manzur del Partido Conservador. Olga Lucía Velásquez, representante de la Alianza Verde, se abstuvo de firmar.

“En el presente caso se observa que, si bien el quejoso no tiene conocimiento directo de los hechos, las cartas suscritas por el exministro Álvaro Leyva contienen afirmaciones que ameritan verificación, en tanto podrían comprometer el cumplimiento de los deberes funcionales, la moralidad pública y la idoneidad del jefe de Estado”, apunta el expediente.

La Comisión aseguró que la indagación está en etapa previa y que tiene la finalidad de verificar si se ha cometido una falta disciplinaria y si hay mérito para proseguir con la actuación.

“Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. ¿Pero qué podía yo hacer? Seguro fue inferior. Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar”, es uno de los señalamientos que se lee en las cartas de Leyva Durán.