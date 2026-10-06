La protesta en pantaloneta y el jalón de chaqueta: los casos que revisará Comisión de Ética en el Congreso

Dos episodios protagonizados por representantes antioqueños del Pacto Histórico días atrás terminaron en la Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista de la Cámara. Se trata de Hernán Muriel Pérez y Luz Verónica Estrada, quienes ahora deberán responder por hechos distintos durante sesiones plenarias ante el órgano encargado de estudiar posibles faltas éticas y disciplinarias de los integrantes de la corporación. La Mesa Directiva de la Cámara solicitó que ambos casos fueran examinados. Le puede interesar: Congresistas de Colombia se fueron de vacaciones mientras se acumulan pendientes El primer episodio ocurrió el 15 de septiembre, durante la jornada en la que estaba previsto avanzar en la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán. Muriel llegó al recinto en pantaloneta y con elementos asociados a la playa, en una protesta de toda la bancada del Pacto que buscaba hacer referencia al viaje que el funcionario había realizado a Santa Marta pocos días después del terremoto del 10 de agosto.

Varios congresistas de ese partido acudieron a la plenaria con ropa y objetos de playa. Pero la protesta generó críticas de otros legisladores. El representante Samir Radi fue uno de ellos. En un video publicado durante la jornada, cuestionó la puesta en escena y afirmó: “Miren, esto es una vergüenza (...). Balones de playa, disfraces, shows (...): esto no puede ser el Congreso”. Como él, muchos otros se quejaron de montar un espectáculo para redes.

Sin embargo, desde la oposición se defendieron. Lo hizo el representante por el Quindío Miguel Ángel Grisales, quien respondió a este medio que no se trataba de un show ni una improvisación, sino que fue una táctica planeada para “poner a hablar a la gente justamente del viaje del ministro”, en el que habría trabajado solo una hora en tres días, según dijo Grisales. Al final, el trámite de la moción de censura ni siquiera se hizo en Cámara, pues el Senado hizo primero la votación en la que al final negó dicha moción con 61 votos en contra y 27 a favor, por lo que el debate que avanzaba en la Cámara no continuó.

Ahora, el episodio de Muriel será revisado por la Comisión de Ética para establecer si su comportamiento tiene que ver o no con una conducta contraria a las normas que regulan el ejercicio de la función de los congresistas. El segundo episodio ocurrió pocos días después y tuvo como protagonistas a Luz Verónica Estrada y Daniel Briceño. El 30 de septiembre, durante una plenaria de la Cámara, ambos tuvieron un cruce en medio de una discusión relacionada con la propuesta para derogar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) del plan nacional de desarrollo del Gobierno pasado. Pero el episodio terminó en el jalón de la chaqueta del representante del Centro Democrático. Según Briceño, durante una votación pidió a la Mesa Directiva certificar si algunos congresistas presentes, entre ellos Luz Verónica Estrada y Alfredo Mondragón, habían participado o no. Según dijo Briceño, al estar dentro del recinto no podrían abstenerse de votar. En medio de la discusión, Estrada se acercó y lo sujetó de la chaqueta.

La Mesa Directiva de la Cámara, encabezada por el presidente Nicolás Barguil y el vicepresidente Simón Molina, trasladó el caso a la Comisión Legal de Ética para determinar si la conducta pudo vulnerar los deberes éticos y disciplinarios de la representante. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Después del episodio, Estrada ofreció disculpas a Briceño y reconoció que la discusión había llegado a un punto que no correspondía. La congresista sostuvo que existen diferencias políticas profundas entre ambos sectores, pero señaló que estas deben tramitarse dentro de los márgenes del respeto. Briceño aceptó las disculpas.

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