La protesta en pantaloneta y el jalón de chaqueta: los casos que revisará Comisión de Ética en el Congreso

Dos episodios protagonizados por representantes antioqueños del Pacto Histórico días atrás terminaron en la Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista de la Cámara.
Se trata de Hernán Muriel Pérez y Luz Verónica Estrada, quienes ahora deberán responder por hechos distintos durante sesiones plenarias ante el órgano encargado de estudiar posibles faltas éticas y disciplinarias de los integrantes de la corporación. La Mesa Directiva de la Cámara solicitó que ambos casos fueran examinados.
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El primer episodio ocurrió el 15 de septiembre, durante la jornada en la que estaba previsto avanzar en la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.
Muriel llegó al recinto en pantaloneta y con elementos asociados a la playa, en una protesta de toda la bancada del Pacto que buscaba hacer referencia al viaje que el funcionario había realizado a Santa Marta pocos días después del terremoto del 10 de agosto.