La CRC negó alocución presidencial por no cumplir con criterios de urgencia; Petro dice sin sustento que es “censura”

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) puso un nuevo freno al presidente Gustavo Petro al negar la solicitud para emitir una alocución televisada la noche del miércoles. El episodio se da en medio del debate que traza límites claros sobre el uso de este espacio reservado para situaciones de urgencia nacional.
Según el concepto enviado al secretario de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia, Gerardo Augusto Cubides, el mensaje que pretendía difundir el jefe de Estado no cumple con las condiciones que justifican interrumpir la programación nacional. Para la CRC, el tema carece del carácter de inmediatez o interés público excepcional que la ley exige para autorizar una alocución.