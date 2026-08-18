El duelo por mascotas en el terremoto, lo que el sistema de emergencias todavía no atiende

Entre los más de 338 animales afectados por el terremoto del pasado lunes, según balance de la UNGRD, hay historias que muchos pasan por alto, las de personas que arriesgaron su vida, y en algunos casos la perdieron, intentando salvar a su mascota en medio del caos de la emergencia.
Ese dato, según Lina Marcela Heredia, psicóloga especializada en duelo y autora del libro Huellas en el corazón, es uno de los más reveladores del vínculo entre los colombianos y sus animales de compañía, y habla de algo que el sistema de atención en emergencias todavía no procesa de manera adecuada: el duelo por animales es una herida real que necesita acompañamiento profesional, y nuestro país no tiene aún los programas para atenderla a escala.