Así puede aplicar a las más de 70 vacantes que ofrece Baguer S.A.S en Bogotá y otras ciudades

La empresa colombiana Baguer S.A.S, con una trayectoria consolidada en el sector moda, anunció la apertura de más de 70 vacantes en diferentes ciudades del país. Las oportunidades están enfocadas en áreas de Atención al cliente, Ventas, Mercadotecnia y Publicidad, con el objetivo de reforzar sus equipos comerciales y creativos.
Esta empresa fue fundada por Fabián Barrera y Carmen Elisa Guerrero. Ellos han construido su identidad sobre la premisa de que la moda es más que prendas: es una forma de expresión y conexión. Hoy día, con la incorporación de la segunda generación en la dirección, la empresa mantiene su compromiso con la innovación, el servicio y la calidad.
