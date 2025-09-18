Así puede crear las fotos estilo polaroid con su artista favorito usando la IA de Google Gemini

Una nueva tendencia ha inundado las redes sociales con las llamadas “fotos estilo polaroid” creadas con inteligencia artificial. El fenómeno, que se hizo viral en internet, permite a cualquier persona aparecer junto a su artista favorito, incluso con celebridades que ya han fallecido, en imágenes que parecen tomadas por una cámara instantánea.
La herramienta detrás de esta moda es Gemini, el modelo de inteligencia artificial desarrollado por Google. Dentro de la plataforma, los usuarios han encontrado la clave para transformar fotografías convencionales en instantáneas que simulan el estilo clásico de una Polaroid.
