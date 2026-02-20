x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

¿Cómo darse cuenta si Petro está sobrio o no?

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

Camilo Acosta Villada
Camilo Acosta Villada

Actualidad

Daniel Rivera Marín
Daniel Rivera Marín

Editor General

Javier González Penagos
Javier González Penagos

Actualidad

hace 1 hora
En esta emisión de Mesa Central analizamos tres noticias que marcaron la agenda de la semana. La muerte del pequeño Kevin causó rechazo en el país por las declaraciones del presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, donde en pocas palabras culparon a la madre del menor de su fallecimiento y no la grave crisis en el sistema de salud por falta de medicamentos; como segundo tema tenemos el salario mínimo y las marchas convocadas por el gobierno para apoyar el alza del 23%; y finalmente analizamos como la familiocracia es una práctica frecuente en los altos funcionarios del gabinete del presidente Petro.

