¿Cómo darse cuenta si Petro está sobrio o no?

En esta emisión de Mesa Central analizamos tres noticias que marcaron la agenda de la semana. La muerte del pequeño Kevin causó rechazo en el país por las declaraciones del presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, donde en pocas palabras culparon a la madre del menor de su fallecimiento y no la grave crisis en el sistema de salud por falta de medicamentos; como segundo tema tenemos el salario mínimo y las marchas convocadas por el gobierno para apoyar el alza del 23%; y finalmente analizamos como la familiocracia es una práctica frecuente en los altos funcionarios del gabinete del presidente Petro.