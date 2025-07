¡Menos es más! Lo precisa que debe ser una hoja de vida para ganar entrevistas laborales

La descripción y las habilidades deben estar orientados al plano profesional , es recomendable no describir muchos datos personales, así es más conciso.

Hay un ítem que suelen poner en las hojas de vida y son las referencias, ante esto, aseveró que no es necesario incluirlas, al menos que la empresa lo requiere.

“Debe indudablemente tener en cuenta la descripción de la persona, no tanto quién es, sino qué es capaz de hacer, qué tipo de situaciones se enfrenta y resuelve a partir de su experiencia , de manera muy breve, siempre de manera muy breve”, explicó.

Paulo Felipe Vivas Aguilera, director ejecutivo de Contrato Humano, Head-Hunter colombiana destacó qu e la información tiene que ser precisa, por lo que recomendó que sea corta , sin embargo, aclaró que eso no quiere decir que sea básica.

Otro punto no menos importante es la estética que debe tener el currículum, sugieren que tenga un diseño limpio y minimalista, que no tenga tantos elementos que pueda distraer de lo verdaderamente importante: la información.

Sobre si la foto debe ir o no en la hoja de vida, el director ejecutivo aclaró que, aunque no siempre necesaria la fotografía, sí puede ir en el documento, siempre y cuando tenga un fondo profesional.

También coincidió que la hoja tiene que tener un diseño gráfico adecuado, agradable, sencillo. Resaltó que se pueden encontrar plantillas desde Word hasta aplicaciones de diseño gráfico que ayuden a organizar la información.

Sobre lo importante que es la hoja de vida, Vivas señaló que es 100% importante para los reclutadores a la hora de elegir un perfil

“Porque es que si la hoja de vida no atrapa al cazatalentos, si la hoja de vida no expresa adecuadamente lo que es la proyección del candidato, sencillamente el candidato no va más en el proceso, entonces por eso es tan importante”, argumentó.

Pues señaló que es el primer filtro para iniciar un proceso de entrar a un nuevo puesto laboral.