¿El amor es la cura del corazón? Un estudio científico sugiere incluir a la pareja en la rehabilitación cardíaca

Un nuevo estudio subraya la creciente evidencia de que la recuperación de una enfermedad cardíaca no es solo un proceso médico o biológico, sino que también tiene un lado emocional o social. La investigación, publicada esta semana en la revista Canadian Journal of Cardiology, concluye que las relaciones sólidas y de apoyo pueden mejorar significativamente la salud del corazón en individuos con enfermedad cardiovascular.

El trabajo, liderado por la cardióloga Heather E. Tulloch del Instituto del Corazón de la Universidad de Ottawa, aboga por un cambio en la atención: incluir a la pareja íntima en los programas de rehabilitación cardíaca para garantizar el bienestar y la calidad de vida a largo plazo de ambos miembros de la relación.

La enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte en el mundo. Según cifras publicadas por la Asociación Estadounidense del Corazón, cada año, las enfermedades cardiovasculares son responsables de casi 20 millones de muertes al año (1 de cada 3 defunciones) y alrededor de 640 millones de personas viven con enfermedades cardíacas y circulatorias, una cifra que se ha duplicado desde 1993. La mayoría de la atención se centra únicamente en el paciente individual.