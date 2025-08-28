¿Cómo es el hotel de San Andrés en el que murió la familia bogotana? Esto decían las reseñas de algunos huéspedes

La tragedia de la familia bogotana que murió en la isla de San Andrés, tras inhalar fosfina en el Hotel Portobelo Convention Center, puso en el centro de la atención pública a este establecimiento turístico.
De acuerdo con el informe forense de Medicina Legal, Tito Nelson Martínez Hernández, su esposa Viviana Andrea Canro Zuluaga y el pequeño Kevin Matías Martínez Canro perdieron la vida por inhalación de fosfina, un gas altamente tóxico que se habría filtrado en la habitación 404, donde la familia se hospedaba el pasado 11 de julio.
Sobre lo que se conoce del hotel, se sabe que es un hospedaje de tres estrellas y con 50 habitaciones que se encuentra a cinco minutos en carro del Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla y a 30 metros de la playa de Spratt Bight, uno de los puntos más concurridos de la isla.