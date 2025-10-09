Crónica del acuerdo entre Israel y Hamás: así se pactó el inicio de la búsqueda de una paz duradera

Un solo gesto del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, fue suficiente para que el presidente Donald Trump confirmara que su plan se había ejecutado parcialmente. En medio de una rueda de prensa sobre el movimiento de izquierda Antifa en la Casa Blanca, Rubio se acercó a Trump con un manuscrito y le susurró al oído sobre el acuerdo que Israel y Hamás habían aceptado en su primera fase.
“Por cierto, aquí está Marco Rubio. Marco, ven acá, por favor”, le dijo Trump mientras le hacía una seña para que se acercara a su lado en el Comedor de Estado de la Casa Blanca. “¿Algo que debamos saber sobre Medio Oriente”. Sí había algo, pero el discreto Rubio no estaba dispuesto a hablar de ello en público.