La fractura es visible en las imágenes diagnósticas, que no se publican por respeto al precandidato, pero al parecer no se evidencia compromiso directo de masa encefálica, lo que representa una esperanza clínica dentro del estado crítico.

En una de las grabaciones se le ve junto a una mujer rubia con mochila , con quien sostiene una conversación. Vale aclarar que no está confirmado si actuaban en complicidad, se esperan detalles de la investigación que adelantan autoridades.

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó que un adolescente fue aprehendido en el lugar de los hechos, y que las autoridades trabajan para identificar posibles autores intelectuales y establecer si se trata de un crimen con estructura organizada.

“No significa que esta persona sepa quién es la organización que está detrás del atentado, puede haber una cadena de partícipes”, indicó Camargo en declaraciones radiales.

Lea más: Marco Rubio atribuyó el ataque a Miguel Uribe al “resultado de la violenta retórica izquierdista”

Agregó que uno de los aspectos que más llama la atención es el modo de operación del agresor: “Hay temas que a mí me resultan llamativos, que el sicario no se desplazara en una moto, que es lo que normalmente sucede; que el sicario estuviera a pie, a mí me llama mucho la atención”, puntualizó.“No debemos casarnos con la primera hipótesis que aparezca, porque también hay señuelos”, añadió.

Actualmente, dos equipos del CTI y de la Dijín lideran los actos urgentes y la reconstrucción forense de los hechos, en coordinación con el Ministerio de Defensa y la Fiscalía.