Cuando el cielo perdió a su coloso Antonov An-225: así fue la trágica destrucción del avión de carga más grande del mundo

Quienes aman la aviación saben de lo imponente que era el Antonov An-225 Mriya, el avión de carga más grande del mundo, destruido en 2022 en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Si la aeronave comercial Airbus A380 es gigante, ver a este coloso en persona significaba otro nivel.

Haciendo comparaciones: el avión comercial más grande del mundo tiene una longitud de 72,7 m, una envergadura de 79,8 m y altura de 24,1 metros; mientras que el Antonov An-225 alcanzaba los 84 m de longitud, 88,4 m de envergadura y 18,1 m de altura. Esto sin contar las 575 toneladas del A380 frente a las 640 toneladas del coloso ucraniano.

Para entender el origen del Antonov An-225 Mriya, debemos remontarnos a la Guerra Fría, cuando el ejército soviético buscaba demostrar su poderío frente a Estados Unidos. En la década de 1980 decidieron construir este gigantesco avión con la finalidad de movilizar el transbordador espacial Burán, diseñado como un sistema de transporte espacial capaz de llevar cosmonautas y carga a la órbita y luego regresarlos a la Tierra.

El Airbus A380 posee 4 motores turbofán, pero aquel mayúsculo tenía 6 motores en sus enormes alas de 88,4 metros. “En el caso del An-225, los diseñadores usaron la forma de ala invertida, que desciende desde el centro del avión hasta las puntas”, explicó a National Geographic, Stuart Clarke, asesor de seguridad de vuelo de la British Airline Pilots Association. La razón de esta configuración era por la necesidad de proporcionar estabilidad extra mediante un diedro positivo, lo que ayudaba con la corrección y el balanceo para mantener un trayecto nivelado.

Todavía hay un leve recuerdo del primer vuelo de esta aeronave, realizado el 21 de diciembre de 1988, que para ese momento histórico permanecía la tensión debido a la complejidad de la época. Aunque los ingenieros eran conscientes de la magnitud del Antonov An-225, también dudaban de si esa maravillosa creación de la ingeniería aeronáutica sería capaz de cumplir con las leyes de la física y despegar con éxito.

Y es que el transbordador, que estaba sobre el coloso durante el primer vuelo, figurativamente parecía un ballenato porque era tan pequeño que su longitud apenas alcanzaba los 36,4 m y envergadura de 24,0 metros.