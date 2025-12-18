¿Cómo funciona la venta de entradas del Mundial 2026?

Una nueva fase del proceso de venta de entradas para el Mundial 2026, que organizarán Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, se abrió el 11 de diciembre, con la obligación previa de inscribirse a un sorteo hasta el 13 de enero de 2026.
La FIFA, en reacción a las protestas de aficionados del fútbol furiosos por los precios “astronómicos”, prometió boletos a 60 dólares, incluso para la final, en la categoría más baja, reservados a los aficionados oficiales afiliados a las federaciones. Pese a esa medida, muchos espectadores deberán rascarse el bolsillo.
Lea también: Fifa anunció los millonarios premios para el Mundial 2026; Colombia ya se aseguró importante cifra
Por ejemplo, los espectadores deberán pagar como mínimo un poco más de 1.000 dólares para el partido de apertura, el México-Sudáfrica, el 11 de junio, y hasta 4.000 dólares por la final, en las categorías de boletos más baratas. Las mejores plazas de la final alcanzan los 8.680 dólares.