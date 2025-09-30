Así puede ganar hasta $100 millones por usar la app de Nequi en Colombia con “Paga y Gana”

La plataforma digital Nequi acaba de estrenar una nueva promoción para conquistar a sus usuarios: “Paga y Gana con Nequi”. Estas es una dinámica que ofrece desde abonos de $20.000 hasta premios de $25 millones, e incluso un gran premio de $100 millones para quienes paguen con la Tarjeta Débito Nequi Visa. Lea más: Bre-B, el nuevo sistema de pagos, acabaría con las tarjetas débito y crédito en Colombia, alerta Pronus La campaña, que estará vigente entre el 24 de septiembre y el 18 de octubre de 2025, busca incentivar el uso cotidiano de los servicios financieros digitales y premiar la fidelidad de quienes ya hacen parte del ecosistema Nequi.

“Paga y Gana con Nequi”

Doble chance para ganar para los nuevos usuarios de Nequi

Uno de los puntos más llamativos de la campaña es el beneficio especial para quienes participan por primera vez. “Si es la primera vez, vale por dos”. Esto significa que los nuevos usuarios tendrán doble oportunidad de ganar en el sorteo al hacer sus transacciones en la plataforma. En la pieza gráfica de la campaña aparece una Tarjeta Débito Nequi Visa sostenida en una mano, símbolo de la facilidad y amplitud de pagos que ofrece la aplicación. Lea aquí: ¿Le enviaron un comprobante de Nequi? Con este truco sabrá si es falso o verdadero

¿Cómo participar en “Paga y Gana”?

El mecanismo es sencillo, cada pago o transacción realizada en Nequi se convierte en una boleta virtual para los sorteos semanales. Si usas un producto o servicio que no habías probado este año, tu oportunidad se duplica. Los canales habilitados son amplios y cubren la mayoría de servicios de la app, como: -Pagos con Tarjeta Débito Nequi Visa (física o digital). -Pago de servicios en la app: facturas de TV, internet, telefonía, servicios públicos, transporte masivo, carro, música, plataformas de video y juegos. -Recargas de paquetes o minutos. -Tiquetes de bus y transporte. -Pagos en comercios electrónicos con el Botón Nequi (diferente a PSE).

-Pagos y transferencias con QR Nequi, QR Interoperable o QR Bancolombia. -Pagos recurrentes con Botón de suscripciones. -Pagos usando la app Nequi con Botón PSE. -Recibir pagos o transferencias con las llaves Nequi. -Recibir remesas del exterior. -Traer plata desde PayPal o Payoneer. -Comprar seguros con aseguradoras aliadas en la app. -Recargar la cuenta de inversión en trii desde Nequi. Cada transacción exitosa suma, y entre más uses Nequi, más posibilidades tendrás de ganar. Además conozca: Bancos en Colombia aumentaron sus ganancias 40,8% en julio: estos fueron los que lideraron

Sorteos semanales y premios millonarios

Durante el tiempo de la campaña habrá sorteos semanales que entregarán abonos desde $20.000 hasta $25 millones directamente en la cuenta Nequi del ganador, bajo el concepto “¡Tu premio Paga y Gana!”. El premio mayor, por $100 millones, se entregará a quienes paguen con la Tarjeta Débito Nequi Visa y se redimirá en la plataforma Tu360 Compras (sección movilidad) de Bancolombia. En este caso, Nequi y Bancolombia se pondrán en contacto directo con el ganador para coordinar la entrega. Puede conocer: Nequi Negocios: nueva app que busca revolucionar la manera en que emprendedores y comercios manejan su plata

Con esta campaña, Nequi no solo busca premiar a sus usuarios, sino también consolidar la adopción de la banca digital en Colombia, motivando a que los clientes utilicen la app para todo tipo de pagos y servicios diarios.

Requisitos para participar