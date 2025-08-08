Cómo hacer feliz a tu gato con simples acciones

3 y 4
A menos de un año de las presidenciales de 2026, Roy Barreras explora alianzas con diferentes sectores. Aunque niega un encuentro reciente, asegura estar abierto a dialogar con Gaviria y otras figuras políticas para fortalecer su aspiración.
La figura del agente de fútbol ha evolucionado de ser un actor secundario a convertirse en un protagonista crucial dentro del negocio del balompié. Acá, todos los detalles de su labor.
El documento, enviado por un juzgado de Rionegro, certifica que el exmandatario comenzará a pagar su pena de 12 años en su casa.
Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en un corredor que comunica con Urrao, a 25 kilómetros del casco urbano.
Para el séptimo mes del año la inflación fue de 0,28%.
