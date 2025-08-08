Cómo hacer feliz a tu gato con simples acciones

A menos de un año de las presidenciales de 2026, Roy Barreras explora alianzas con diferentes sectores. Aunque niega un encuentro reciente, asegura estar abierto a dialogar con Gaviria y otras figuras políticas para fortalecer su aspiración.

¿Roy Barreras tantea apoyo liberal para su aspiración presidencial? Se reunió con César Gaviria

La figura del agente de fútbol ha evolucionado de ser un actor secundario a convertirse en un protagonista crucial dentro del negocio del balompié. Acá, todos los detalles de su labor.

¿Cuánto ganan los representantes de los futbolistas y cuál es su labor?

El documento, enviado por un juzgado de Rionegro, certifica que el exmandatario comenzará a pagar su pena de 12 años en su casa.

Inpec ya recibió la boleta de encarcelamiento del expresidente Álvaro Uribe en su residencia de Rionegro

Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en un corredor que comunica con Urrao, a 25 kilómetros del casco urbano.

Masacre en Betulia: tres hombres fueron asesinados en vía que conecta con Urrao

