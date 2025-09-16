¿Cómo influye el clima en los perros y gatos?

3 y 4
3 y 4
0 y 2
0 y 2
1 y 8
1 y 8
5 y 7
5 y 7
no
6 y 9
6 y 9
Temas recomendados
Luigi Nicholas Mangione es señalado de asesinar a sangre fría al CEO de la aseguradora UnitedHealthcare, Brian Thompson. La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, pide la pena de muerte para el sospechoso.
La JEP los sentenció a ocho años de sanciones restaurativas por el macrocaso de secuestro. Los exjefes guerrilleros pidieron perdón a las víctimas, reconocieron su responsabilidad y aseguraron que dedicarán sus esfuerzos a reparar el daño causado durante la guerra
Los disturbios se presentaron antes de dar inicio al partido correspondiente a la primera fecha de la Champions League.
Autoridades tratan de verificar la identidad de un belga malinois entregado a la policía, supuestamente, por orden de las disidencias.
La serie está ambientada en el mismo universo de The Boys, la producción de superhéroes de Amazon Prime Video que se ha caracterizado por su tono satírico y su estilo gore.
id