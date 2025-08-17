Colombia logró 21 medallas y un top-10 histórico en los Juegos Mundiales

Desde hace varios años se sabe: Colombia es potencia en el patinaje. En los Juegos Mundiales de Chengdú, China, quedó ratificado. Las 14 medallas que consiguieron los deportistas lo confirman.

De ellas, siete fueron de oro, cinco de plata y dos de bronce. En general, la delegación colombiana superó en este deporte la cosecha de los Juegos Mundiales de Birmingham, en 2022, cuando alcanzó once preseas (7 de oro y 4 de plata).

La natación con aletas también aportó con 6 metales, mientras que el squash tuvo 1.

Sin embargo, no logró superar los primeros lugares que tuvo hace cuatro años, cuando el himno nacional también sonó en siete oportunidades gracias a la velocidad y resistencia de los patinadores, que en esta edición ayudaron a que el país, a un día del cierre del evento, se ubique en la décima casilla del medallero.