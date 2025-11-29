¿Cómo están operando Avianca, Latam y Jetsmart en Colombia tras la suspensión de vuelos?

La Aeronáutica Civil ordenó que desde la noche del 28 de noviembre toda la flota Airbus A319, A320 y A321 quedara en tierra para cumplir una actualización urgente del sistema de control de vuelo ELAC, tras fallas asociadas a tormentas solares detectadas por el fabricante. Esta intervención técnica comenzó el 29 de noviembre y se extenderá hasta el 8 de diciembre, fecha en la que se prevé que esté lista toda la flota operando en el país. Conozca: Aerocivil ordena que todos los aviones Airbus A320 deben permanecer en tierra desde el 29 de noviembre Las afectaciones se concentran principalmente en Avianca, que posee el mayor número de aviones de esta familia (80 aeronaves), mientras que Latam y Jetsmart avanzaron con mayor rapidez.

Latam: operación normal y flota 100% actualizada

Latam Airlines Colombia confirmó que ya finalizó la actualización en los cinco A320 de su flota, por lo que sus operaciones se mantienen sin contratiempos.

La compañía aseguró que únicamente tuvo afectación en un vuelo Bogotá–San Andrés–Bogotá y que actualmente opera “con total normalidad y con la flota de aviones funcionando”. Lea también: Latam cancela un solo vuelo a San Andrés por revisión de aviones A320; esto es lo que pasará con los pasajeros

JetSmart: operación normal y proceso completado

JetSmart terminó la actualización de su único A320 la misma noche del viernes 28 de noviembre. La aerolínea ratificó en su comunicado oficial que sus itinerarios operan sin impacto y que el proceso técnico cumplió con todas las directrices emitidas por Airbus y la EASA.

Comunicado oficial de Jetsmart.

JetSmart pidió a los pasajeros acudir a los aeropuertos con normalidad y reiteró que continúa monitoreando la situación en caso de nuevos ajustes.

Pero, ¿qué está pasando con Avianca?

Avianca enfrenta la situación más compleja por su tamaño. De acuerdo con cifras confirmadas, la Aerocivil reportó que: - 44 aviones ya completaron la actualización - 30 están en proceso - Y al menos 29 permanecen a la espera de iniciarla En su comunicado oficial, Avianca informó que el 51% de su flota A320 ya tiene el software actualizado y que los equipos técnicos trabajan “ininterrumpidamente” para completar el proceso en los próximos días.

Plan de protección al pasajero

Avianca activó un plan especial para los pasajeros afectados, que incluye reacomodación en vuelos disponibles —ya sea con la propia aerolínea o con compañías con las que mantiene acuerdos comerciales—, la posibilidad de reprogramar sin penalidad ni diferencia tarifaria para viajar hasta 180 días después y solicitar el reembolso completo de los trayectos no utilizados. Lea también: 130 aviones deberán actualizar su software para volver a operar en Colombia: esto es lo que se sabe Además, la compañía suspendió la venta de tiquetes hasta el 8 de diciembre con el fin de evitar nuevas afectaciones mientras avanza la actualización del software. La aerolínea recomendó consultar el estado del vuelo antes de ir al aeropuerto y revisar los correos asociados a cada reserva.

Balance del Gobierno y llamado a Airbus

La Aerocivil informó este sábado que 50 aeronaves ya están habilitadas para operar, tras cumplir los requisitos técnicos. El Gobierno pidió a Airbus acelerar las entregas del software, pues los retrasos continúan afectando la conectividad del país.