Cómo presentar tu recién nacido a tu mascota

EE. UU. afirmó haber hundido un barco con drogas salido de Venezuela y matado a 11 tripulantes. Trump mostró un video del ataque, pero Maduro denunció que era un montaje con inteligencia artificial. Conozca las declaraciones de la Casa Blanca.
Alias “Chorizo” había sido capturado en Medellín, pero al presentarlo en la audiencia de control de garantías, el juzgado decidió no enviarlo a la cárcel por dudas en el procedimiento.
El producto estaría siendo distribuido y utilizado en una presentación diferente a la autorizada por la entidad. Si lo adquirió y lo está usando, el Invima recomienda suspenderlo de inmediato.
El encuentro será el próximo 25 de septiembre y reunirá más de 350 empresarios, directivos y expertos en el sector tanto nacionales como internacionales.
Las gobernadoras de Valle y Tolima junto con la secretaria de Educación de Bogotá respondieron ante las acusaciones del presidente sobre el PAE y un retroceso en algunas ciudades en educación pública.
